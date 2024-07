AMLO pide a pobladores no apoyar a los cárteles

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes a los pobladores de los Altos de Chiapas, estado de la frontera sur del país, que no apoyen a las bandas delictivas y cárteles de la droga que están provocando violencia en la región.

“Aprovecho para enviarle saludos y mensaje a la gente para que no participen apoyando a las bandas, porque lo que está sucediendo en esta región de Chiapas es que están confrontados y quieren tener bases de apoyo en las comunidades”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El presidente respondió así a las denuncias de comunidades chiapanecas sobre ataques armados en la región Altos de Chiapas, causados por grupos civiles armados que se disputan el control del territorio para controlar el flujo desde Centroamérica.

López Obrador reconoció que hay movilización al precisar que ocurre “en los límites con Guatemala, Chicomuselo, Motozintla, Frontera Comalapa”, entre otros municipios.

Pero pidió a las comunidades actuar con cuidado y prudencia “que no se dejen enganchar, que no se enrolen, porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien, entonces que no participen”.

Además, avisó que la Guardia Nacional y los elementos del Ejército y de la Marina llevan instrucciones de protegerlos.

“Van a protegerlos y que no se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región, es un llamado”, reafirmó.

Resaltó que su Gobierno está atendiendo a esa región “como nunca” y señaló que es probable que las bandas delictivas busquen el control del corredor que existe de Guatemala hacia Chiapas, pero adelantó que “no va a tener éxito esa estrategia” pues las autoridades están pendientes, apoyando y protegiendo a la gente.

Además, dijo que están haciendo puentes donde antes se cruzaba por lancha.

“Ahora estamos haciendo grandes puentes y vamos a inaugurarlos antes de que yo termine y ya con esos dos puentes vamos a tener el camino más rápido de la frontera a Tuxtla. Ya va a ser más difícil el dominio”, aseveró.

