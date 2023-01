AMLO no sabe petición de 'El Chapo' para su regreso a México

Joaquín 'El Chapo' Guzmán cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense y solicitó ser trasladado a una prisión mexicana

Por: EFE

Enero 17, 2023, 10:56

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no conocer la petición de ayuda del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense y solicitó ser trasladado a una mexicana.



'No he visto, pero vamos a ver', aseguró el mandatario en su rueda de prensa diaria al ser cuestionado por la solicitud de Guzmán, que denunció que sufre 'torturas psicológicas' y que se vulneraron sus derechos en su proceso de extradición a Estados Unidos.



El Chapo, exlíder del Cartel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua en 2019 por un tribunal de Nueva York e ingresó en el penal de Florence, en el estado estadounidense de Colorado.



Según expuso su abogado, José Refugio Rodríguez, en entrevista con la emisora Radio Fórmula, el narcotraficante solicitó hablar con López Obrador para comunicarle el trato que recibe en la cárcel y plantearle la posibilidad de ser trasladado a México.



“Él me pidió que compareciera con usted para que el Gobierno de México supiera su sentir, que lo tienen en el abandono”, dijo.



El abogado aseguró que las autoridades mexicanas deben revisar cada seis meses el estado del reo en la cárcel en Colorado, acción que no ha ocurrido.



'No le pega el sol, la comida es de pésima calidad, no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando', denunció el letrado.



Además, señaló que Guzmán recibe un trato desigual al resto de reos y que desde el pasado marzo hasta la fecha tan solo ha podido realizar seis o siete llamadas a sus familiares y abogados.



'Los guardias tienen prohibido hablarle en español (...) se encuentra segregado en su celda y él se duele de estas graves violaciones de derechos humanos', añadió Refugio Rodríguez.



El abogado comentó que ha enviado un escrito al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, con la solicitud, pero que todavía no ha obtenido respuesta.



'No es un mensaje escrito, es una cuestión oral, que luche yo por su regreso a México. La petición de que luche por su regreso a México lo veo yo como un 'S.O.S.'', sentenció.



Antes de ser extraditado a Estados Unidos, el Chapo se fugó en 2015 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en el Estado de México.



Precisamente ahí se encuentra recluido su hijo Ovidio Guzmán, detenido el pasado 5 de enero y sobre quien también pesa una orden de extradición de Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes.