 AMLO no influirá en la política a través de sus hijos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes que al dejar el cargo no seguirá influyendo en la política a través de sus hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, aunque aseguró que ellos son libres de participar en la política.

“Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representante”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El presidente reiteró su promesa de que, tras concluir su mandato el próximo 1 de octubre, terminará su papel en la política.

"Yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación, con los cambios que naturalmente se van a producir, de la transformación que iniciamos millones de mexicanos”, expuso.

Asimismo, dijo que tras dejar la presidencia no quiere que su nombre se coloque en calles ni tampoco que se levante algún monumento en su honor.

“Nada de eso, tampoco, yo no voy a conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos, políticos”, enfatizó.

Sin embargo, dejó entrever que solo estaría presente en la vida política del país si lo solicita la futura presidenta, Claudia Shienbaum.

“Solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir”, aseveró.

El mandatario mexicano aprovechó la ocasión también para revelar que les pidió a sus hijos aclarar “las calumnias” de las que han sido víctima durante su gestión (2018-2024) y de las que habían evitado pronunciarse en todo este tiempo.

“Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y, como son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. No sé (cuándo), ya, pero les dije: no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten”, expuso.

Los hijos de López Obrador han estado envueltos en diversas polémicas durante el Gobierno de su padre, pues, con base en investigaciones periodísticas, están acusados de presunta corrupción y de favorecer a sus amigos con contratos públicos en Petróleos Mexicanos (Pemex), programas sociales y obras públicas.

