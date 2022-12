AMLO está orgulloso de que exembajador sea non grato en Perú

López Obrador aseguró que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy cumplió su misión con un estricto apego a la política exterior

Por: Redacción

Diciembre 23, 2022, 9:00

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que 'es un timbre de orgullo' que Perú haya designado persona 'non grata' al embajador de México en aquel país, Pablo Monroy, quien fue expulsado por el Gobierno peruano.



'Es un timbre de orgullo que se le declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer nuestra política exterior, lo mejor de nuestra política exterior, que es el derecho de asilo', dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el estado de Tabasco.



López Obrador aseguró que Monroy cumplió su misión con un estricto apego a la política exterior al garantizar el derecho de asilo al permitir un acercamiento con el expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido de su cargo al frente de la nación suramericana y buscó llegar a México como un refugiado.



'Eso fue una labor que se logró, es un mérito, se dejó en alto el nombre de México y el prestigio de su política exterior, sobre todo lo que tiene que ver, repito, con el derecho de asilo', manifestó.



El mandatario, quien estuvo acompañado de Monroy, afirmó que con la 'destacada labor' de Monroy en Perú 'se dejó en alto el nombre de México y el prestigio de su política exterior'.



Afirmó que esta política ha caracterizado al país por muchos años y la actitud siempre ha sido 'consecuente de México para garantizar protección y asilo a los perseguidos en los distintos países del mundo, es una tradición que data de muchos años'.



Recordó que la familia del expresidente peruano, Pedro Castillo, se encuentra en México y 'van a contar con nuestro apoyo, ya están a salvo en la Ciudad de México y vamos a estar pendientes de ellos y vamos a estar apoyándolos y ayudándolos. No están solos y ese es el mensaje para el presidente Castillo y para todo el pueblo peruano', reiteró.