AMLO descarta problemas de electricidad por ola de calor

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya dificultades en el Centro Nacional de Control de Energía por la ola de calor en México

Luego de que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) declaró en 'Estado Operativo de Alerta' por las altas temperaturas que se han registrado en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sólo fue de rutina y que no hay algún problema, ni dificultad.

“Es de rutina, porque hay un margen de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada”, aseguró.

El martes 20 de junio, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dio a conocer sobre el estado de alerta que tuvo una duración aproximada de dos horas.

También Cenace indicó que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con una capacidad de generación instalada de más de 89 mil megawatts, de los cuales el 50 por ciento son de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE).

La demanda de energía eléctrica puede aumentar 5 por ciento en el país, debido a la ola de calor; la demanda máxima del SIN es de 53 mil megawatts.

Con información de elhorizonte.mx