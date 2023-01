AMLO considera 'vergonzoso' el juicio a García Luna en EUA

El presidente expondrá a diario en su conferencia los avances del juicio, al argumentar que no confía en 'los medios convencionales en el país'

Por: EFE

Enero 24, 2023, 9:24

El presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró este martes que es 'vergonzoso' para el país el juicio que inició el lunes en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de narcotráfico.



“Es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el Gobierno de (Felipe) Calderón (2006-2012) y que tenía una doble función, según las acusaciones', manifestó el mandatario.



López Obrador exhibió en su rueda de prensa diaria un recuento del primer día del juicio en Nueva York, donde el narco mexicano Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, aseguró que vio 'en varias ocasiones (a García Luna) para pagarle sobornos de parte del cartel de Sinaloa'.



Además, la Fiscalía federal de Estados Unidos acusó a García Luna de traicionar a México, aunque la defensa alegó que no hay 'dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas' de las acusaciones.



El presidente mexicano reconoció que 'hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes', pero citó las acusaciones en contra del exsecretario, como 'que acumuló una fortuna de muchísimo dinero de alrededor de 1.000 millones de dólares'.



'Al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública protegía a uno de los cárteles o uno de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso', enunció.



El juicio a García Luna ha sacudido la política de México porque lideró la 'guerra contra el narco' del entonces presidente Calderón, quien es uno de los mayores rivales de López Obrador.



Por ello, el actual mandatario avisó que expondrá a diario en su conferencia los avances del juicio, al argumentar que no confía en 'los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores'.



“Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia, y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere', dijo.



García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU.), afronta un juicio por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal y conspiración para la distribución internacional, para la posesión y para la importación de cocaína.



El quinto corresponde al supuesto falso testimonio que prestó a las autoridades estadounidenses.