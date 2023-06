AMLO asegura que no habrá 'dedazo' en Morena para 2024

Asimismo, el mandatario aprovechó el espacio para felicitar a los virtuales ganadores de las elecciones en el estado de Coahuila y en Estado de México

Por: EFE

Junio 05, 2023, 10:38

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este lunes que no intervendrá en la elección del candidato presidencial de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a un año de las presidenciales de 2024.

“No va a haber dedazo”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

En el marco de la jornada electoral del 4 de junio para elegir a los gobernadores de Coahuila y el Estado de México, el gobernante mexicano pidió terminar con lo que consideró “prácticas antidemocráticas” en los procesos electorales del país.

Las elecciones del domingo marcaron el inicio simbólico de la carrera presidencial del próximo año, después de que el partido de López Obrador conquistó el Estado de México, el más poblado del país, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo en Coahuila su último bastión.

“(Acabar con) el dedazo, el tapado (candidato del presidente), la imposición, barrer con todo eso, acabar con todo eso y eso aplica a todos los partidos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no. No va a haber dedazo, va a ser la gente. Van a ser los ciudadanos los que van a decidir”, prometió el mandatario para la elección presidencial.

López Obrador hizo un llamado a “desterrar” acciones como las calumnias en los medios, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero a candidatos, recibir dinero del extranjero y, “desde luego, desterrar la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto para favorecer partidos”, entre otras cosas.

Asimismo, el mandatario aprovechó el espacio para felicitar a los virtuales ganadores de las elecciones en el estado de Coahuila y en Estado de México, donde triunfó Delfina Gómez, exsecretaria de Educación Pública de López Obrador.

“Felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo Jiménez (en Coahuila) y la maestra Delfina”, precisó.

Destacó que en las elecciones del domingo se vio “pluralidad” lo que significa la “representación de todo el pueblo”.

Dijo además que a un año de las elecciones presidenciales lo importante es “afianzar la democracia, no solo como sistema político como forma de gobierno, sino como forma de vida”.

López Obrador destacó que 'no hubo problemas mayores', la gente participó y no hubo protestas postelectorales aunque, dijo, 'todavía pueden presentarse legalmente denuncias'.