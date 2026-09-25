AMLO apoya que El Salvador pida renuncia de funcionarios

Las autoridades de El Salvador pidieron la renuncia de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) tras la muerte de 40 personas en un incendio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que las autoridades de El Salvador "tienen razón" en pedir la renuncia de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) tras la muerte de 40 personas en una estancia de migrantes en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

"Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, Colombia, Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador dio estas declaraciones luego de que la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, dijera que el Gobierno del país centroamericano exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de 7 salvadoreños en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo.

Asimismo, el mandatario mexicano dijo que su administración está en comunicación con otros gobiernos “para ayudar” y reiteró que “no va a haber impunidad” en el caso.

"Se va a castigar a los responsables. Va a continuar la investigación, ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia", enfatizó.

La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, entre ellos 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, incidente que el Gobierno salvadoreño calificó de un "crimen de Estado".

Además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos, de los cuales 23 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo 4 fueron dados de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes que México iba a deportar.

El Gobierno de México anunció el fin de semana que iniciará con la repatriación de los cuerpos de los fallecidos a sus lugares de origen.