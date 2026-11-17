Los recuentos disponibles difieren: algunos testimonios ubican al grupo en 12 familias, mientras otro registro identifica siete familias con 36 integrantes

Familias indígenas tsotsiles abandonaron sus viviendas en Fracción Tzanembolom, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, tras denunciar amenazas de un grupo armado. Entre las personas desplazadas hay niñas, niños y adultos mayores que buscaron refugio en la cabecera municipal, donde solicitan alimentos, alojamiento y garantías de seguridad para regresar.

La salida ocurrió la noche del domingo 15 de noviembre. De acuerdo con los testimonios, las familias dejaron parcelas, animales y la mayor parte de sus pertenencias por temor a sufrir agresiones después de negarse a colaborar con hombres armados.

Familias buscan refugio tras las amenazas

Parte del trayecto se realizó a pie y posteriormente las familias fueron trasladadas en vehículos, con acompañamiento policial, hasta la cabecera de Chenalhó. Allí se instalaron en un espacio de la presidencia municipal, con ropa y cobijas que alcanzaron a guardar en bolsas y costales.

Los recuentos disponibles difieren: algunos testimonios ubican al grupo en 12 familias, mientras otro registro identifica siete familias con 36 integrantes, incluidos 21 menores de edad. No se cuenta con un balance oficial consolidado de las personas desplazadas.

Las necesidades inmediatas incluyen un lugar adecuado para dormir y alimentos. Integrantes de comunidades católicas y evangélicas comenzaron a organizar apoyos, mientras las familias permanecían entre bancas y espacios improvisados para descansar.

El desplazamiento estuvo precedido por el asesinato de un habitante de la comunidad el 10 de noviembre. Sus familiares denunciaron que las amenazas continuaron después del crimen, lo que incrementó el temor de permanecer en sus viviendas. La Fiscalía estatal informó de la apertura de una investigación por el homicidio.

Las denuncias de violencia anteceden a la salida

Desde principios de octubre, habitantes de Fracción Tzanembolom habían solicitado la intervención de los tres órdenes de gobierno. Denunciaron restricciones para salir de la localidad y exigencias de dinero para comprar municiones, señalamientos cuya responsabilidad corresponde esclarecer a las autoridades.

Durante ese mes, el Gobierno de Chiapas anunció presencia de fuerzas de seguridad y reuniones para atender el conflicto. Sin embargo, las familias recién desplazadas sostienen que las intimidaciones persistieron.

La emergencia se suma a la de habitantes de Centro Tzanembolom que abandonaron sus hogares desde 2024 y continúan reclamando condiciones para retornar. Se trata de un desplazamiento anterior, distinto al registrado este noviembre.

Las familias piden protección y condiciones para recuperar su vida en la comunidad. Hasta los reportes del lunes 16 de noviembre, no se había informado de una fecha de retorno ni de medidas específicas que garantizaran su regreso.