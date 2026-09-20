Amenazan dos zonas de baja presión con formar ciclones

CONAGUA advirtió sobre dos zonas de baja presión en el Pacífico con un 80% de probabilidad para generar desarrollo ciclónico.

Las condiciones meteorológicas en el territorio nacional se mantienen en máxima alerta debido a la interacción de múltiples sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del 19 de septiembre de 2026, la presencia de dos zonas de baja presión con alto potencial ciclónico, sumada al monzón mexicano y la onda tropical núm. 40, provocará lluvias puntuales intensas y fuertes precipitaciones en diversas regiones de México.

El aspecto más relevante del mapa del tiempo es la presencia de dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, las cuales mantienen un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en un lapso de 48 horas.

Los desprendimientos nubosos generados por la zona de baja presión localizada al sur-suroeste de las costas de Michoacán reforzarán significativamente el potencial de lluvias e inestabilidad en los estados del occidente y sur de México.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Chiapas y #Sinaloa. Más información en ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/33mmWutosY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026 Monzón mexicano, canales de baja presión y Onda Tropical Núm. 40 Además del peligro latente en las costas del Pacífico, otros fenómenos meteorológicos impactarán de manera directa en el comportamiento del clima en todo el país: Monzón mexicano e inestabilidad en el noroeste: La interacción del monzón mexicano con una vaguada en niveles altos de la atmósfera originará lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa , así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit.



La interacción del monzón mexicano con una vaguada en niveles altos de la atmósfera originará lluvias puntuales intensas en zonas de , así como lluvias fuertes a muy fuertes en Canales de baja presión y vaguadas: Diversos canales de baja presión en combinación con vaguadas en niveles medios y altos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas , además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en el occidente, sur y sureste de la República. Asimismo, se pronostican chubascos con lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente y centro del país.





Diversos canales de baja presión en combinación con vaguadas en niveles medios y altos ocasionarán lluvias puntuales intensas en , además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en el occidente, sur y sureste de la República. Asimismo, se pronostican chubascos con lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente y centro del país. Onda tropical Núm. 40: Este sistema ingresará a la península de Yucatán, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en esa zona e incrementando la fuerza de las lluvias intensas sobre Chiapas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil de sus respectivas localidades y extremar precauciones ante posibles deslaves, encharcamientos e incremento en los cauces de ríos y arroyos.