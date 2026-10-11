VIE 14 FEB
30°

Nacional

Amenaza huracán 'Simon' al occidente con lluvias extremas

Por: Fernanda Izaguirre

10 Octubre 2026, 16:39

Compartir
WhatsApp

El fenómeno mantiene vientos de 240 km/h y avanza cerca de Manzanillo, por lo que autoridades emitieron alertas de resguardo.

Amenaza huracán 'Simon' al occidente con lluvias extremas

El peligroso huracán Simon continúa su desplazamiento frente a las costas del occidente mexicano, consolidado como un poderoso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) han emitido alertas urgentes ante el incremento en la fuerza de sus vientos y la amenaza de precipitaciones de intensidad extraordinaria en al menos cinco entidades del país.

A las 15:00 horas, el centro de la tormenta se ubicó a 165 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Simon despliega vientos máximos sostenidos de 240 km/h con rachas que alcanzan los 295 km/h y una presión mínima central de 932 hPa, avanzando lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 km/h.

Pronóstico de precipitaciones y marejada de tormenta

La extensa circulación del fenómeno mantendrá afectaciones severas durante las próximas horas:

  • Lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): En las costas y región oeste de Colima y Michoacán.
  • Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): En las zonas costeras y este de Jalisco.
  • Lluvias intensas (75 a 150 mm): En el suroeste de Guerrero.
  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): En el sur del estado de Nayarit.
  • Oleaje y vientos extremos: Se prevé oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima, acompañado de rachas de viento de 120 a 130 km/h, además de marejada de tormenta de 1.0 a 2.0 metros en la costa colimense. En Michoacán, las olas alcanzarán de 4.0 a 6.0 metros.

Trayectoria prevista y zonas de prevención

De acuerdo con los mapas de modelación oficial, Simon mantendrá su potencia de categoría 4 en las inmediaciones de la costa durante las primeras horas del domingo. Posteriormente, se prevé que el sistema bordee la franja costera de Jalisco y Nayarit como huracán categoría 3 antes de debilitarse paulatinamente en su internación a tierra a partir del 12 de octubre.

ImgTray1791667857.jpg

Se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit (incluyendo las Islas Marías), y zona de vigilancia desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil instan a la población y a la navegación marítima en toda la región a extremar precauciones de manera inmediata y atender de forma estricta las indicaciones de resguardo.

Comentarios