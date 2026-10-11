Amenaza huracán 'Simon' al occidente con lluvias extremas

El fenómeno mantiene vientos de 240 km/h y avanza cerca de Manzanillo, por lo que autoridades emitieron alertas de resguardo.

El peligroso huracán Simon continúa su desplazamiento frente a las costas del occidente mexicano, consolidado como un poderoso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) han emitido alertas urgentes ante el incremento en la fuerza de sus vientos y la amenaza de precipitaciones de intensidad extraordinaria en al menos cinco entidades del país.

A las 15:00 horas, el centro de la tormenta se ubicó a 165 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Simon despliega vientos máximos sostenidos de 240 km/h con rachas que alcanzan los 295 km/h y una presión mínima central de 932 hPa, avanzando lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 km/h.

Pronóstico de precipitaciones y marejada de tormenta

La extensa circulación del fenómeno mantendrá afectaciones severas durante las próximas horas:

Lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): En las costas y región oeste de Colima y Michoacán.

En las costas y región oeste de Colima y Michoacán. Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): En las zonas costeras y este de Jalisco.

En las zonas costeras y este de Jalisco. Lluvias intensas (75 a 150 mm): En el suroeste de Guerrero.

En el suroeste de Guerrero. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): En el sur del estado de Nayarit.

En el sur del estado de Nayarit. Oleaje y vientos extremos: Se prevé oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima, acompañado de rachas de viento de 120 a 130 km/h, además de marejada de tormenta de 1.0 a 2.0 metros en la costa colimense. En Michoacán, las olas alcanzarán de 4.0 a 6.0 metros.

Trayectoria prevista y zonas de prevención

De acuerdo con los mapas de modelación oficial, Simon mantendrá su potencia de categoría 4 en las inmediaciones de la costa durante las primeras horas del domingo. Posteriormente, se prevé que el sistema bordee la franja costera de Jalisco y Nayarit como huracán categoría 3 antes de debilitarse paulatinamente en su internación a tierra a partir del 12 de octubre.

Se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit (incluyendo las Islas Marías), y zona de vigilancia desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil instan a la población y a la navegación marítima en toda la región a extremar precauciones de manera inmediata y atender de forma estricta las indicaciones de resguardo.