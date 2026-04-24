Alumnos en México arrastran rezago de hasta cinco ciclos

De no atenderse esta problemática, podrían generarse consecuencias a futuro en el desarrollo educativo y laboral de México.

Estudiantes de nivel básico en México arrastran un rezago académico estimado entre cuatro y cinco ciclos escolares tras la pandemia de covid-19, de acuerdo con evaluaciones hechas por integrantes de organizaciones de educación extraescolar, que advierten que las secuelas en el aprendizaje podrían prolongarse por varios años.

El vicepresidente senior de Kumon para México y Centroamérica, Luis Chiba Ramayoni, explicó que este diagnóstico se obtuvo luego de aplicar miles de pruebas a alumnos en distintas regiones del país.

Diagnósticos revelan rezago en habilidades básicas

"Hemos aplicado miles de pruebas de diagnóstico en todo el país y con base en esos resultados hemos cuantificado que hay un atraso de cuatro a cinco ciclos escolares. Hay alumnos que llegan de cuarto o quinto grado de primaria y no saben sumar bien, no pueden restar, y hay alumnos de tercero que no pueden leer, o leen pero no están entendiendo lo que leen".

El directivo señaló que este escenario está directamente vinculado con la interrupción de clases presenciales durante la emergencia sanitaria, lo que obligó a implementar esquemas virtuales de manera acelerada.

"Estamos en una crisis educativa como consecuencia de la pandemia de covid que provocó que se implementaran de manera apresurada clases virtuales y muchos no pudieron continuar con sus estudios, con lo que se generó un atraso académico notable y, por qué no decirlo, alarmante diría yo".

Advierten impacto a largo plazo en el país

Chiba Ramayoni alertó que, de no atenderse esta problemática, podrían generarse consecuencias a futuro en el desarrollo educativo y laboral de México.

"Entonces México podría tener una década perdida por la 'generación covid' en caso de no tomar cartas en el asunto".

Asimismo, subrayó que las deficiencias en habilidades fundamentales limitarían las oportunidades de los estudiantes en el futuro.

"Los niños van a tener muy poco rango para seleccionar sus carreras y, como país, de no atender ese rezago educativo, en 10 o 15 años tendremos una severa merma de capital humano".

Brechas digitales agravan el problema educativo

Este panorama coincide con estimaciones de organismos internacionales como la Unesco, que han advertido que tras la pandemia los estudiantes en la región podrían perder en promedio hasta 1.5 años de aprendizaje, además de persistir desigualdades en el acceso a herramientas digitales en escuelas públicas.

Llaman a acción conjunta y refuerzo educativo

Ante este contexto, el especialista hizo un llamado a trabajar de manera coordinada entre padres de familia, autoridades y sector privado para enfrentar el rezago.