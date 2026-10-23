Alumnos de secundaria en Hidalgo marchan por plaga de mosquitos

Ante la severa proliferación del mosco Culex en las comunidades cercanas a la presa Endhó, alumnos de la Telesecundaria 188 de Michimaloya salieron a las calles este jueves acompañados por padres de familia, profesores y vecinos para exigir a las autoridades acciones inmediatas que frenen esta problemática sanitaria.

Durante la movilización, los participantes manifestaron su inconformidad por las condiciones insalubres e incómodas que enfrentan debido a la constante presencia de estos insectos.

Con pancartas y consignas como "No más moscos, queremos estudiar en paz", la comunidad escolar hizo un llamado enérgico para que las instituciones competentes intervengan y resuelvan la situación que afecta a la población de la zona ribereña.

Jornada contra la contaminación

La protesta se desarrolló en el marco de la Jornada Nacional por la Paz, un espacio en el cual la comunidad escolar reflexionó y abordó de manera directa el problema de la contaminación ambiental y sus repercusiones profundas en la calidad de vida de los pueblos de la región.

De acuerdo con los habitantes, la proliferación masiva del mosco Culex está relacionada, entre otros factores determinantes, con la presencia y acumulación de lirio acuático en el vaso de la presa Endhó. Esta vegetación genera el hábitat y las condiciones favorables para la reproducción descontrolada de los insectos.

¿Cómo afecta la plaga?

Vecinos de las localidades aledañas han denunciado de forma reiterada las molestias ocasionadas por la plaga, la cual invade viviendas, espacios públicos y planteles educativos.

Esta situación ha complicado gravemente las labores cotidianas y el desarrollo normal de las clases, por lo que la ciudadanía insiste en la urgente necesidad de implementar jornadas de fumigación y un plan integral de saneamiento en la zona.