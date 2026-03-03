Alumno propina golpiza a compañera en secundaria de Veracruz

La pelea en la ESTI 26 fue grabada por varios estudiantes y el material se difundió con rapidez en redes sociales generando indignación

Un caso de violencia escolar en Veracruz generó indignación luego de que un alumno de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 26 (ESTI 26) agrediera físicamente a una compañera dentro del plantel.

El incidente ocurrió en la secundaria ubicada sobre la avenida Salvador Díaz Mirón, en la ciudad de Veracruz. La pelea en la ESTI 26 fue grabada por varios estudiantes y el material se difundió con rapidez en redes sociales.

Videos muestran agresión dentro de la ESTI 26

En las grabaciones que circulan en distintas plataformas digitales se observa cómo el menor se lanza contra la estudiante y la golpea con los puños cerrados en el rostro y el abdomen. También la toma del brazo e intenta someterla cerca del área de las escaleras del plantel.

De acuerdo con el contenido de los videos, el conflicto comenzó con un intercambio verbal que escaló a la agresión física. Al menos diez alumnos presencian los hechos; algunos incitan la confrontación mientras otros la registran con sus teléfonos celulares.

Entre risas y comentarios, los presentes intervienen únicamente cuando la menor cae al suelo. En las imágenes no se aprecia la intervención directa de personal docente o administrativo para frenar la pelea.

No obstante, en dos de los cuatro videos se alcanza a escuchar la voz de una maestra que grita: “¿Y si se meten al salón?” y “Dejen de grabar”. Los estudiantes no acatan las indicaciones e incluso responden con groserías.

Personal académico confirmó la veracidad del material difundido y reconoció que este tipo de situaciones no serían hechos aislados dentro de la secundaria.

SEV activa protocolos tras pelea en secundaria de Veracruz

Tras la viralización del caso de violencia en secundaria de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó que intervino en la Escuela Secundaria Técnica Industrial 26.

La titular de la dependencia, Claudia Tello Espinosa, publicó un video en sus redes sociales en el que indicó que, por instrucción del Gobierno del Estado, se dio atención al conflicto entre los estudiantes. La funcionaria acudió a la ciudad de Veracruz para conocer de primera mano la situación y supervisar las acciones implementadas.

“La Secretaría de Educación de Veracruz aplicará los protocolos correspondientes y seguirá construyendo ambientes escolares respetuosos y pacíficos”, expresó.

La titular de la SEV hizo un llamado a madres y padres de familia, así como a docentes, para colaborar en la prevención de este tipo de hechos. Asimismo, puso a disposición un número de orientación para atender cualquier situación relacionada con el entorno escolar.

Plantel reitera postura de cero tolerancia

La Dirección de la secundaria emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa en el que reiteró su política de “cero tolerancia” a la violencia escolar y a cualquier conducta que afecte la integridad física, emocional o moral del alumnado.

El plantel señaló que, desde que tuvo conocimiento de la agresión, activó los protocolos establecidos y notificó a las instancias competentes conforme a la normatividad aplicable.

“La institución no permite ni normaliza actos de violencia bajo ninguna circunstancia”.

Finalmente, la escuela informó que se implementaron medidas para proteger la seguridad de los estudiantes involucrados y del resto de la comunidad escolar. También exhortó a madres, padres y tutores a reforzar en casa valores como el respeto, la empatía y la sana convivencia, al considerar que la formación de los jóvenes es una responsabilidad compartida entre familia y escuela.