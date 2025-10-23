Alumno mata a maestra en Oaxaca; sería por mala calificación

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca dio a conocer que la maestra fue atacada afuera del colegio con un arma de fuego calibre 22

El Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) está de luto por el fallecimiento de una de sus docentes, quien habría sido asesinada por un alumno del plantel.

Fabiola Ortiz Medina, de 49 años, era maestra de psicología en COBAO de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y se informó que el motivo de su asesinato habría sido que el alumno se molestó por una mala calificación.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca dio a conocer que la maestra fue atacada afuera del colegio con un arma de fuego calibre 22 y pese a que se le brindó atención médica oportuna, la gravedad de sus heridas terminó costándole la vida.

Las autoridades ya giraron una orden de aprehensión en contra del presunto asesino, quien enfrentaría cargos de feminicidio, pues se cuenta con testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad como evidencia en su contra.