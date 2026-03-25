Alumno de 15 años asesina a dos maestras en Michoacán

El ataque armado en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas donde asesinó a dos maestras tras dispararles; el menor ya fue detenido

Un estudiante de 15 años protagonizó un ataque armado al interior de una preparatoria privada en Lázaro Cárdenas, donde asesinó a dos maestras tras dispararles dentro del plantel educativo, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad escolar y a las autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron en la preparatoria particular “Antón Makárenko”, ubicada en la colonia Centro, donde el adolescente abrió fuego contra personal docente luego de una presunta discusión.

De acuerdo con reportes preliminares, el joven intentó ingresar a un aula, pero al negársele el acceso, inició un altercado con una profesora que derivó en el ataque armado. Posteriormente, habría agredido a una segunda víctima, identificada como coordinadora del plantel.

Ambas docentes perdieron la vida a consecuencia de las heridas, mientras que estudiantes y personal buscaron resguardarse al escuchar las detonaciones, generando momentos de pánico dentro de la institución.

Detienen al agresor y aseguran arma de alto poder

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir reportes de emergencia y lograron detener al adolescente dentro del plantel. El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que ya encabeza las investigaciones.

Autoridades confirmaron el aseguramiento del arma utilizada, presuntamente un fusil calibre 5.56 tipo AR-15, considerado de uso exclusivo del Ejército.

El secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda, informó que el joven ya se encuentra bajo custodia y que se aplicarán los protocolos correspondientes por tratarse de un menor de edad.

Indagan posible premeditación

Información extraoficial apunta a que el ataque pudo haber sido planeado. En redes sociales, el adolescente habría publicado previamente imágenes y videos portando el arma, además de mensajes con contenido de odio, lo que ya forma parte de las líneas de investigación.

Las autoridades también analizan el entorno familiar del menor, luego de que trascendiera que podría tener vínculos con un elemento de la Secretaría de Marina, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La zona permanece bajo resguardo policial mientras peritos realizan las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Michoacán continuará con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.

Debido a que el presunto agresor es menor de edad, el caso será atendido bajo un esquema legal especializado, con la posible intervención de instancias como el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, autoridades educativas estatales expresaron condolencias a las familias de las víctimas y aseguraron que mantienen coordinación con las instancias de justicia.