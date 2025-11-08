Alumno de 13 años lanzó amenazas de muerte contra dos maestras

La FGE investiga el caso ocurrido en una secundaria técnica de Michoacán, luego de que el menor difundiera un video incitando violencia extrema.

Una alerta de seguridad se activó en la Escuela Secundaria Técnica número 12, luego de que un alumno de 13 años grabara y difundiera en redes sociales un video donde invitaba a sus compañeros a asesinar a dos de sus profesoras.

El menor, estudiante de primer año, incitó directamente a organizarse para matar a las maestras de Historia y Contabilidad. Su video circuló por WhatsApp y otras plataformas, generando pánico inmediato entre padres de familia y la comunidad escolar.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya inició carpeta de investigación. Un agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes fue asignado para determinar el contexto de las amenazas, su alcance y si se configuró un delito.

Tras la denuncia, se activaron protocolos urgentes de seguridad para proteger a las docentes señaladas y se notificó a autoridades educativas y directivos del plantel.

Cuando fue confrontado por las autoridades, y en presencia de sus familiares, el estudiante aseguró que todo se trataba de ‘una broma de mal gusto’. Sin embargo, los padres del menor solicitaron su baja voluntaria de la escuela.

El caso encendió nuevamente alertas en Michoacán sobre violencia escolar, el uso de redes sociales en menores y la necesidad de reforzar detección temprana de factores familiares, emocionales o psicológicos que pueden detonar comportamientos de riesgo.