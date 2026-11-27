La familia de la menor lamentó que el llamado a la ambulancia se realizara casi una hora después, cuando la estudiante comenzó a vomitar

Dulce Guadalupe Castruita Tovar, alumna de tercer grado de la secundaria Juan Pablo García, en la capital de Zacatecas, murió este jueves tras sufrir una caída sobre el suelo de concreto del gimnasio escolar el lunes pasado, cuando participaba en un partido de futbol y fue jaloneada por una contrincante.

La familia de la menor lamentó que el llamado a la ambulancia se realizara casi una hora después, cuando la estudiante comenzó a vomitar, lo que derivó en su ingreso hospitalario inconsciente y en un diagnóstico de muerte cerebral desde el mismo lunes.

Denuncias familiares y versiones oficiales sobre los tiempos

En medio de su reclamo, Lidia de la Torre, abuela de la adolescente, denunció presuntas irregularidades en la atención y el manejo médico posterior al ingreso al hospital:

"Mi niña ya había muerto, desde el lunes. No nos habían dicho. Mi niña ya tenía dos días de fallecida, la seguían manteniendo con medicamento porque querían que donaran los órganos. Mi muchacha ya les había dicho que no, ellos seguían aferrados. Mi muchacha ayer habló que le quitaran los medicamentos, ellos no hicieron caso. Yo llego en la mañana, me dice mi hermana que no le han quitado ningún medicamento. Estaban aferrados a que donáramos los órganos".

Por su parte, autoridades estatales sostuvieron que se activaron los protocolos de atención a accidentes, aunque el titular de Educación reconoció que la menor llegó al hospital más de una hora después del golpe en la cabeza.

"El día lunes a las 11:45 de la mañana aproximadamente se reporta un accidente en el que resulta involucrada y lesionada Dulce Guadalupe Castruita Tovar. En ese momento ellos estaban realizando una actividad deportiva, un juego de futbol. A las 11:45 que sufre el accidente, el médico escolar, afortunadamente esa escuela es de las pocas que cuenta con médico escolar, aplicó las primeras medidas. Y tenemos datos que Dulce fue ingresada a las 13:10 prácticamente al Hospital General de Zacatecas", explicó Armando Delgadillo, secretario de Educación estatal.

Exigen destituciones; gobierno ofrece acompañamiento

Los familiares reiteraron que hubo demora en la respuesta y pidieron separar de sus cargos a integrantes del plantel:

"Que me ayuden a que saquen a la subdirectora, subdirectora, no directora, subdirectora; al dentista, que supuestamente es doctor, pero no es doctor, y al de trabajo social. Porque no está bien que aparte de lo que ya ha pasado le digan a la niña, a ver si alcanza a llegar o esperarme 45 minutos para poderme hablar una ambulancia y me entrega a lo que pasó", expresó Lidia de la Torre.

En tanto, la administración estatal indicó que se cuenta con un seguro de apoyo para la familia. "A la familia de Dulce Guadalupe. Brindaremos el apoyo y acompañamiento necesario a la familia, no únicamente en este caso, sino en cualquiera que involucre alguna situación tan penosa como esta", declaró Diana Saucedo, secretaria de Gobierno de Zacatecas.

Las autoridades educativas señalaron que aguardan los resultados de las indagatorias para deslindar eventuales responsabilidades administrativas. Mientras tanto, se informó que el cuerpo de Dulce sería entregado a sus deudos esta misma noche, con un funeral de carácter privado y una petición de respeto a la privacidad familiar.