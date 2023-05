Alpinista ignora alertas y queda varado en el Popocatépetl

Un alpinista que desobedeció las alertas de Protección Civil y que queda atrapado por la ceniza del volcán Popocatépetl tuvo que ser rescatado

Por: Luz Camacho

Mayo 23, 2023, 17:20

Un alpinista poblano decidió hacer una exploración en el volcán Popocatépetl, a pesar de las alertas emitidas por las autoridades de Protección Civil y funcionarios públicos competentes, quienes pedían a la gente no acercarse a un radio de 12 kilómetros.

El sujeto que también crea contenido para TikTok (@oralegerry) terminó varado junto a su vehículo el pasado domingo 21 de mayo a la altura de Paso de Cortés, por la cantidad de ceniza acumulada y rescatistas tuvieron que acudir a su rescate.

A través de sus redes sociales, el alpinista identificado como Ismael, quien en dice ser auxiliar de guía de montaña, compartió un video donde aparece a tan solo un kilómetro de distancia de la zona de peligro. El tiktoker pidió a su audiencia utilizar auriculares para que escuchen cómo se escucha el tremor de 'Don Goyo'.

El video que lleva por título 'Estuve muy cerca del Popocatépetl', suma 1.2 millones de reproducciones y más de mil comentarios quedicen: 'Don Goyo bien feliz porque solito le llegó el que se va a sacrificar', 'Solitos llegan. Cómo decía mi ‘apá: No hay mayor valor que el de un ‘tarugo’ “, “Ya hay sacrificio”, “Que hermoso se ve, pero da miedo”, 'A ver, ve y graba como esta por dentro, ya estas cerca y puedes darnos un tour por el volcán', '¿Qué no está prohibido? ¿Tienes permiso o algo así? Si te pierdes sabes que no solo arriesgas tu vida, también a los rescatistas y sus vidas', 'Apenas te conozco y ya te vas'.

Rescatan a alpinista

El alpinista, quien a pesar de la ceniza volcánica subió al volcán hasta el paraje Los Arenales en su auto Golf, perdió su camino de regreso.

Por fortuna, integrantes de Protección Civil realizaban un recorrido por la zona cuando se encontraron en el camino de Paso de Cortés a Ismael “N”, por lo que comenzaron el descenso para ponerlo a salvo.

Hasta el momento de desconoce si las autoridades estatales o federales podrían imponer una sanción, ya que bajo ningún motivo, se puede pasar el radio de 12 kilómetros de distancia a partir del cráter del volcán Popocatépetl.

Si bien es emocionante hacer exploraciones en la naturaleza, es importante respetar las alertas emitidas por las autoridades y tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias para evitar poner en riesgo la vida de uno mismo y de los demás.

Te exhortamos a NO ACERCARTE 🚫 al #volcán y sobre todo al cráter, por el #peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.



🚦El semáforo de alerta volcánica del #Popocatépetl 🌋 se encuentra en #AmarilloFase3.



⁦@laualzua⁩ pic.twitter.com/Y13bz4cSlh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 22, 2023