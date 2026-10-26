Alistan relevo de Taddei; perfilan interinato en el INE

Su salida abriría dos rutas: los consejeros elegirían a quien quede al frente de manera provisional y Diputados definiría al sustituto definitivo

La salida anunciada por Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abriría una sucesión en dos etapas: primero, una presidencia interina elegida por los propios consejeros y, después, el nombramiento definitivo a cargo de la Cámara de Diputados. Taddei informó que presentará su renuncia este lunes 26 de octubre, luego de días de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos del organismo.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ante una ausencia definitiva, los integrantes del Consejo General deben nombrar provisionalmente a uno de sus pares y comunicar la decisión a San Lázaro.

Entre los 10 consejeros que podrían asumir esa responsabilidad están Arturo Manuel Chávez López, Arturo Castillo Loza, Blanca Yassahara Cruz García, José Martín Fernando Faz Mora, Rita Bell López Vences, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona, Jorge Montaño Ventura, Carla Astrid Humphrey Jordan y Frida Denisse Gómez Puga.

En versiones sobre el posible interinato ha comenzado a figurar Arturo Manuel Chávez López, aunque hasta ahora no existe una designación oficial. La decisión corresponderá al Consejo General una vez que se formalice la ausencia de Taddei.

La presidencia provisional tendrá la tarea de mantener la operación del organismo mientras avanza el procedimiento para elegir a quien ocupará el cargo de manera definitiva.

La segunda etapa quedará en manos de la Cámara de Diputados, que deberá emitir una convocatoria pública y desarrollar el proceso de selección. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que la Junta de Coordinación Política prevé reunirse entre este lunes y el martes para activar el procedimiento, que podría tomar entre cuatro y cinco semanas.

La elección definitiva requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes. El artículo 41 constitucional establece que, cuando la vacante ocurre durante los primeros seis años del encargo, la persona designada debe concluir el periodo correspondiente.

En este caso, el relevo cubriría el tiempo restante del nombramiento que comenzó en abril de 2023 y concluye en 2032.

Monreal también precisó que Taddei no necesita acudir personalmente a la Cámara de Diputados para formalizar su salida, sino enviar el oficio respectivo.

Según el legislador, los consejeros que actualmente integran el Consejo General no podrán competir en el procedimiento legislativo para ocupar la presidencia definitiva, aunque sí podrán elegir a quien quede al frente de manera provisional.

La transición se daría mientras el INE organiza el proceso electoral federal 2026-2027 y enfrenta cuestionamientos por contratos bajo revisión.

La Auditoría Superior de la Federación documentó presuntas irregularidades en operaciones con proveedores y mantiene acciones de fiscalización abiertas.

En su mensaje, Taddei sostuvo que las denuncias deben esclarecerse con evidencia y por las vías institucionales, y argumentó que la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo deben prevalecer sobre cualquier interés personal o coyuntural.

Posibles relevos de Guadalupe Taddei

Arturo Manuel Chávez López

Arturo Castillo Loza

Blanca Yassahara Cruz García

José Martín Fernando Faz Mora

Rita Bell López Vences

Norma Irene de la Cruz Magaña

Uuc-Kib Espadas Ancona

Jorge Montaño Ventura

Carla Astrid Humphrey Jordan

Frida Denisse Gómez Puga