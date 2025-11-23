Alistan mega bloqueo de transportistas el 24 de noviembre

Con paros y cierres en carreteras y aduanas, transportistas y productores presionan al gobierno para atender sus demandas de seguridad y apoyo al campo.

El próximo lunes 24 de noviembre, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), han convocado un megabloqueo nacional. La movilización busca presionar al Gobierno Federal para exigir respuestas urgentes ante la escalada de inseguridad en las carreteras, así como para plantear demandas estructurales del campo.

Según Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de ANTAC, ese día los operadores “no saldrán a carretera ni cargarán mercancía” y las organizaciones campesinas liderarán los bloqueos en puntos estratégicos del país.

¿Cuándo empieza el paro y cómo operará?

Las fuentes consultadas señalan que los cierres carreteros darán inicio entre las 06:00 y las 08:00 horas, aunque ANTAC apunta que la convocatoria formal inicia a las 08:00.

Por seguridad, indicaron los organizadores, los detalles específicos de los puntos de bloqueo no se darán a conocer hasta el domingo 23 de noviembre para evitar filtraciones que puedan debilitar la movilización.

🔴La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó de un bloqueo nacional el próximo 24 de noviembre para exigir seguridad en las carreteras.

¿Qué carreteras y aduanas se verán afectadas?

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y los propios organizadores han identificado rutas estratégicas para la protesta. Entre las carreteras involucradas están:

Autopistas México–Toluca,

México–Querétaro,

México–Pachuca,

México–Puebla,

México–Cuernavaca

y el tramo México–Cuernavaca–Acapulco.

Además, se anticipan cierres en aduanas, sobre todo en la frontera norte, lo cual podría afectar el transporte internacional de mercancías.

¿Cuáles son las exigencias de transportistas y campesinos?

Inseguridad y extorsión

El punto central del reclamo de los transportistas es la inseguridad en las rutas: han denunciado robos, asaltos y extorsiones por parte de policías estatales, municipales e incluso agentes de la Guardia Nacional.

Trámites y presiones burocráticas

También exigen mejoras en trámites clave como la obtención de placas, licencias y citas médicas, pues aseguran que estos trámites se usan como una forma de presión por parte de algunas autoridades.

Demandas del campo

Por su parte, los campesinos plantean varias demandas: la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo, precios de garantía para granos como maíz y frijol, que esos granos sean excluidos de ciertas regulaciones del T-MEC, y un reconocimiento más fuerte de la agricultura nacional como pilar estratégico.

¿Cómo ha respondido el Gobierno Federal?

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido un pronunciamiento afirmando que los bloqueos no son la vía más efectiva para resolver los problemas.

Estas dependencias señalaron que han sostenido mesas de trabajo con transportistas y productores, y que el 24 de noviembre habrá además una reunión con diputados para tratar temas como una iniciativa de Ley de Aguas.

Según el gobierno, el diálogo debe prevalecer y los cierres carreteros, que afectan a la ciudadanía, no son la solución.

#SEGOBInforma 📢#Segob y @Agricultura_mex dan a conocer lo siguiente, ante el anuncio de que transportistas y productores realizarán bloqueos el próximo 24 de noviembre.



Recomendaciones para la ciudadanía

Dada la magnitud del paro, organizaciones y medios han recomendado a la población evitar realizar viajes por carretera ese día, especialmente entre las 06:00 y las 08:00, cuando los cierres podrían iniciar.

También se sugiere mantenerse al tanto de los reportes oficiales y de medios de comunicación para conocer rutas alternas o actualizaciones en tiempo real sobre la situación vial.