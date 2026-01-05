Alistan denuncia penal ante FGR por fallas del Tren Interoceánico

Se espera que los promotores de la acción legal expongan ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como la exigencia de justicia

Víctimas directas del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes 5 de enero de 2026 a las 11:00 horas contra diversas constructoras, contratistas y servidores públicos por presuntas irregularidades y fallas graves en la construcción, supervisión y operación del proyecto ferroviario.

Avances de la investigación del descarrilamiento

El siniestro ferroviario que detonó esta acción legal ocurrió la mañana del 28 de diciembre de 2025 en una curva de la Línea Z del Tren Interoceánico en territorio oaxaqueño, cuando un convoy de pasajeros se descarriló. Autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la FGR informaron que al menos 13 personas fallecieron y decenas resultaron lesionadas, con cifras posteriores que elevaron el saldo a 14 fallecidos, según reportes oficiales.

Tras el incidente, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente e identificar responsabilidades. En ese contexto, agentes ministeriales, personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal han trabajado en la zona, asegurando evidencia y buscando esclarecer los hechos relacionados con el descarrilamiento.

Como última actualización, se sabe que han recuperado evidencias clave como la caja negra del tren para determinar las causas del siniestro y pertenencias de las víctimas.

Víctimas buscan emprender acciones legales contra presuntos culpables

Los afectados, acompañados de su equipo legal, han señalado en diversos comunicados que la denuncia penal que presentarán ante la FGR está dirigida contra empresas constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente vinculados con la obra y operación de la Línea Z, por omisiones, irregularidades y fallas graves en su construcción, supervisión y operación.

La presentación formal de la denuncia se llevará a cabo en la sede de la FGR en la Ciudad de México, ubicada en Dr. Lucio 135, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Se espera que los promotores de la acción legal expongan ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las exigencias de justicia y reparación integral del daño.

¿Qué abarca la Línea Z del Tren Interoceánico?

La Línea Z del Tren Interoceánico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es una de las principales rutas ferroviarias que conectan los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca. Su rehabilitación y operación forma parte de un proyecto estratégico de infraestructura impulsado por el Gobierno de México para potenciar el transporte de carga y pasajeros en el istmo.