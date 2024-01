Alfaro critica a MC por 'destape' de Álvarez Máynez

Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente, dijo el gobernador de Jalisco en redes

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro arremetió contra el partido Movimiento Ciudadano, después de que 'destapó' a Jorge Álvarez como su candidato a la presidencia de México.

"Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco", señaló Alfaro en una publicación en X (antes Twitter).

Cabe recordar que fue en el mes de agosto del 2023 cuando el gobernador jaliscience dejó en claro que ya no está interesado en participar en un proyecto que no entiende, pues dijo que se están tomando decisiones muy graves de las que él no quiere ser parte.

"Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué", se lee en su más reciente publicación.

El mandatario estatal señaló que seguirá concentrado en su último año como gobernador "trabajando para cumplir mi palabra con las y los jaliscienses".

Finalmente, dejó cual es su postura en cuanto al proyecto en Jalisco:

"Toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiré hasta el último día de mi vida, aun retirado de la política. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo".

