Alertan sobre fraudes con llamadas del extranjero

Autoridades emitieron diversas recomendaciones para evitar que sean víctimas del robo de datos sensibles u otros ciberdelitos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó a la ciudadanía sobre las llamadas recibidas desde el extranjero sobre reclutamiento para un empleo.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas se informó que las personas que reciban estas llamadas podrían ser víctimas de fraude u otros ciberdelitos por el acceso a diversas bases de datos filtradas.

El propósito es obtener información personal sensible, solicitar pagos por supuestos trámites administrativos o migratorios y, en algunos casos, instalar software malicioso en los dispositivos de la víctima.

Ante esto, la dependencia emitió una serie de recomendaciones para prevenir ser víctima de este tipo de actividades:

Ignorar los mensajes provenientes de números no reconocidos y no regresar llamadas de dichos números.

Desconfiar de llamadas internacionales que ofrecen empleos atractivos y que no han sido solicitados.

No proporcionar información personal ni realizar pagos sin verificar la legitimidad de la oferta laboral.

Consultar la autenticidad de la empresa mediante canales oficiales.

No abrir enlaces ni descargar archivos enviados por números desconocidos.

Mantener actualizado el software de los dispositivos y utilizar herramientas de seguridad confiables.

En caso de ser víctima de este tipo de fraude, recomiendan suspender todo contacto con el número o remitente sospechoso, reunir evidencia, guardar capturas de pantalla, mensajes y registros de comunicación.

En tanto, se debe establecer comunicación con la policía cibernética para recibir la orientación necesaria.