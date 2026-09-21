Alertan por posible huracán categoría tres en el Pacífico

La CONAGUA pidió a la navegación y a la población extremar precauciones ante el fortalecimiento del meteoro en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitieron un reporte de seguimiento meteorológico sobre la Depresión Tropical Diecisiete-E, ubicada en el océano Pacífico al sur de las costas de Colima y Michoacán. Se prevé que el sistema experimente una rápida intensificación en los próximos días hasta alcanzar la categoría de Huracán categoría 3 frente al litoral mexicano.

Situación actual y localización

A las 18:00 horas del 20 de septiembre de 2026, el centro de la depresión tropical se localizó en la latitud 15.0° Norte y longitud 104.6° Oeste, situándose aproximadamente a 390 km al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 450 km al sur de Manzanillo, Colima.

En cuestión de desplazamiento, se dirige hacia el norte-noreste (30°) a 13 km/h con vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de hasta 75 km/h, con una presión mínima central de 1007 hPa.

Las bandas nubosas del sistema están reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en Guerrero, Michoacán y Colima, así como oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Trayectoria y evolución pronosticada

De acuerdo con el modelo de pronóstico oficial, la Depresión Tropical Diecisiete-E cobrará fuerza progresivamente sobre las aguas del Pacífico:

21 de septiembre, 00:00 h: Tormenta tropical con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, ubicada a 355 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

21 de septiembre, 12:00 h: Tormenta tropical con vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, ubicada a 310 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

22 de septiembre, 00:00 h: Huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, ubicado a 295 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

22 de septiembre, 12:00 h: Huracán categoría 2 con vientos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h, ubicado a 280 km al suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

23 de septiembre, 12:00 h: Huracán categoría 3 con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h, ubicado a 190 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

24 de septiembre, 12:00 h: Huracán categoría 3 con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h, ubicado a 120 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

25 de septiembre, 12:00 h: Huracán categoría 3 con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h, ubicado a 220 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades exhortan a la población en general y a la navegación marítima en las entidades del Pacífico centro y sur (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco) a extremar precauciones ante el incremento de precipitaciones, ráfagas de viento e intenso oleaje, así como a mantenerse atentos a los avisos emitidos por las unidades de Protección Civil locales.