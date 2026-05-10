Alertan por lluvias intensas y riesgo de inundaciones en México

Las autoridades señalaron que este volumen de agua puede saturar drenajes y sistemas pluviales, provocando encharcamientos severos

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas que afectarán durante este domingo 10 y lunes 11 de mayo a diversos estados de la vertiente del Golfo de México y la región centro-oriente del país.

La advertencia se emitió luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informara sobre precipitaciones acumuladas de hasta 75 milímetros para este domingo en entidades como San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Sin embargo, el panorama podría complicarse para el lunes, especialmente en zonas del norte de Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde se pronostican lluvias extraordinarias con acumulaciones de hasta 250 milímetros.

Autoridades advierten riesgo de inundaciones y deslaves

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones previstas podrían registrarse en un periodo corto de tiempo, situación que incrementa el riesgo de inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, deslaves y reblandecimiento de terrenos en zonas montañosas.

Las autoridades señalaron que este volumen de agua puede saturar drenajes y sistemas pluviales, provocando encharcamientos severos en calles, avenidas y viviendas.

Ante este escenario, la CNPC exhortó a la población a realizar labores preventivas en sus hogares, como limpiar azoteas, desazolvar coladeras y mantener libres los cauces naturales de agua para disminuir riesgos durante las tormentas.

Además, recomendó retirar objetos que puedan ser arrastrados por la corriente o por fuertes ráfagas de viento, así como revisar instalaciones eléctricas expuestas a filtraciones o acumulación de agua.

Protección Civil recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia que incluya documentos personales resguardados en bolsas plásticas, linterna, radio portátil, baterías y botiquín de primeros auxilios.

Asimismo, pidió a quienes viven cerca de ríos, arroyos o cauces mantenerse atentos al aumento en los niveles del agua y evitar transitar por calles inundadas o zonas bajas durante las lluvias.

Las autoridades insistieron en que bajo ninguna circunstancia se debe intentar cruzar corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículos, debido a que la fuerza del caudal puede arrastrar personas y automóviles en cuestión de segundos.

La alerta ocurre meses después de las lluvias extraordinarias registradas en octubre de 2025, cuando varios estados del país sufrieron severas inundaciones y deslaves.

En aquella ocasión, entidades como Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro reportaron daños importantes, dejando un saldo de 83 personas fallecidas y 17 desaparecidos.

El Gobierno federal estimó que cerca de 100 mil viviendas resultaron afectadas, además de daños en carreteras, puentes y diversa infraestructura pública.