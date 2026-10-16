Alertan por intensificación de Trudy frente a costas mexicanas

El ciclón alcanzó la categoría 2, mantiene vientos de 165 km/h y podría convertirse en huracán mayor durante las próximas horas

El huracán Trudy se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y podría alcanzar la categoría 4 durante el sábado, de acuerdo con los pronósticos de las autoridades meteorológicas. Aunque no se prevé que toque tierra, sus bandas nubosas provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del Pacífico mexicano.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la noche del jueves que el ciclón mantiene vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas de hasta 205 kilómetros por hora. En ese momento, su centro se localizaba a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

¿Qué tan intenso podría llegar a ser el huracán Trudy?

Horas antes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido sobre un proceso de rápida intensificación. Fabián Vázquez Romaña, director del organismo, explicó que el sistema podría fortalecerse hasta convertirse en un huracán mayor, categoría que comprende los niveles 3, 4 y 5.

De acuerdo con las previsiones, Trudy se desplazará hacia el noroeste y se aproximará a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Posteriormente, se espera que comience a debilitarse hasta convertirse en tormenta tropical.

¿Qué estados podrían resentir los efectos de Trudy?

Aunque el pronóstico citado por las autoridades no contempla un impacto directo en territorio mexicano, el fenómeno mantendrá condiciones favorables para lluvias intensas en el litoral del sur y occidente del país. Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco figuran entre las entidades que podrían resentir sus efectos.

Ante el riesgo de precipitaciones, el Gobierno de Guerrero emitió una alerta para sus 85 municipios. Además, la Secretaría de Educación estatal anunció la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles como medida preventiva.

¿Qué medidas preventivas anunciaron las autoridades?

La Secretaría de Marina también advirtió que las condiciones atmosféricas favorecían el fortalecimiento del ciclón y no descartó que alcanzara la categoría de huracán mayor en las siguientes 24 horas.

Las autoridades exhortaron a la población de las zonas bajo vigilancia a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil ante posibles inundaciones, deslaves y otras afectaciones derivadas de las lluvias.

Trudy: datos clave del huracán