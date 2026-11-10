Alertan por contaminación del agua cerca del Krem-1 en Veracruz

Durante los casi cinco meses que duró el incendio, habitantes de la zona reportaron agua aceitosa en arroyos y pozos, pérdidas de cultivos y muerte de ganado

El agua de comunidades cercanas al pozo exploratorio Krem-1 de Pemex, en Las Choapas, Veracruz, contenía benzopireno, un compuesto clasificado como cancerígeno para los seres humanos.

Greenpeace México difundió el hallazgo el lunes 9 de noviembre, a partir de muestras tomadas en agosto, cuando el incendio ya había sido controlado.

Los resultados se dieron a conocer casi un mes después del sellado definitivo del pozo. En su actualización del 27 de octubre, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que Pemex continuaba con la limpieza de los sitios afectados y debía presentar un programa de remediación para su aprobación.

¿Qué encontraron en el agua y los sedimentos?

Greenpeace recolectó siete muestras de agua, seis de suelo y tres de sedimentos los días 18 y 19 de agosto.

En las siete muestras de agua, la toxicidad estimada de la mezcla de hidrocarburos aromáticos policíclicos fue entre 61 y 113 veces el valor europeo de referencia para proteger la vida acuática. La organización hizo el cálculo con equivalentes de benzopireno, una medida que permite expresar en una misma escala la toxicidad de los compuestos presentes en la mezcla.

En dos muestras de sedimentos del río, las concentraciones de antraceno fueron 2.8 y 3.7 veces el valor de referencia a partir del cual se consideran probables los efectos adversos en los organismos que viven en el fondo.

Las seis muestras de suelo quedaron dentro de los límites de la norma mexicana aplicable a esa clase de contaminación.

Comunidades piden estudios sobre el agua

Durante los casi cinco meses que duró el incendio, habitantes de la zona reportaron agua aceitosa en arroyos y pozos, pérdidas de cultivos y muerte de ganado.

También refirieron irritación en ojos y piel y problemas respiratorios. El estudio de Greenpeace documentó la presencia de contaminantes en el entorno. Para establecer si están relacionados con los malestares reportados, se requiere evaluar la exposición de la población.

Entre las peticiones de los habitantes están los estudios sobre la calidad del agua y la construcción de un pozo profundo para abastecer a las comunidades.

Greenpeace y otras cinco organizaciones solicitaron a Pemex, a la Secretaría de Energía y a la ASEA que publiquen mediciones periódicas de agua y sedimentos y analicen si los hidrocarburos están presentes en la fauna acuática y el ganado.

Del control del incendio al sellado del pozo

El incendio comenzó a principios de marzo durante la perforación del Krem-1, en el ejido Constitución. Pemex informó que una fuga en las conexiones superficiales provocó la acumulación de gas, que se encendió en la base del equipo. La organización CartoCrítica estimó, mediante imágenes satelitales, que el siniestro dañó unas 270 hectáreas.

Pemex anunció el 2 de agosto que había detenido el flujo del pozo en superficie. La ASEA constató que el taponamiento definitivo se realizó el 12 de octubre. Según la agencia, después de la limpieza corresponde caracterizar los sitios afectados para determinar el alcance de la contaminación y presentar el programa de remediación.