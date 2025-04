 Alertan de piedras en la autopista México-Tulancingo para asaltar

Un automovilista escapó de ser víctima de un presunto asalto cuando circulaba sobre la autopista México-Tulancingo después de que golpeó piedras colocadas presuntamente por delincuentes.

En una publicación en Facebook, el usuario Emmanuel Cg señaló que los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 02:55 horas, casi llegando al puente del Arco Norte en dirección a Tulancingo.

Las cámaras de seguridad del vehículo captaron el momento del impacto, en donde incluso se puede ver que salieron chispas tras el golpe.

En las imágenes se pueden ver grandes pedazos de piedra, similares a blocks. Aunque no se aprecian a ver, el conductor detalló que los obstáculos se encontraban en ambos carriles de la autopista.

"De haber agarrado una piedra con la llanta, ahí me hubiera quedado, pues me hubiera volteado, o si no mínimo se rompe en pedazos mi rin, si lo hubiera agarrado con el cárter se hubiera caído todo el aceite y no hubiera podido avanzar mucho", describió el usuario en la publicación.

Pese al fuerte impacto, el conductor prefirió seguir su camino y avanzó más de 30 kilómetros en donde no observó ninguna patrulla de la Guardia Nacional, denunció.

El conductor agregó en su relato que llamó al número de emergencia 911 para alertar a las autoridades y no hubiera otras víctimas, ya sea de algún accidente o de los delincuentes. Sin embargo, le informaron que "ellos no podían hacer nada".

El afectado logró llegar a su camino, pero alertó a otros automovilistas que utilizan la mencionada vía a extremar precauciones para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Comentarios