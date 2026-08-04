Alertan de daños al archivo histórico de Canal 11 por protestas

La sede de Canal Once había sido ocupada por un grupo de estudiantes y docentes del IPN que exigían mejoras académicas, laborales y de transparencia

El Gobierno mexicano denunció este lunes daños preliminares en el archivo histórico de Canal Once, la televisión pública del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tras recuperar el control de sus instalaciones.

Durante dos meses la sede de Canal Once había sido ocupada por un grupo de estudiantes y docentes del IPN que exigían mejoras académicas, laborales y de transparencia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que tras una primera inspección se detectaron afectaciones en la videoteca de la emisora, que resguarda más de siete décadas de contenidos audiovisuales, aunque señaló que aún no se conoce el alcance de los daños.

"Desafortunadamente, a simple vista, sí hay daños al archivo. Hay material pronto desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar (a ver) qué tan graves son esos daños", declaró el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Delgado explicó que la ocupación comenzó el 20 de mayo, que se instalaron mesas de diálogo con representantes del IPN y que las demandas no estaban relacionadas con la televisora pública.

"Desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal Once porque hay mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica del Canal Once con más de 70 años de contenidos ahí resguardados que deben de estar bajo ciertas condiciones", dijo.

Según Delgado, tras negarse reiteradamente a permitir el acceso, el domingo trabajadores de Canal Once, encabezados por su directora, Renata Turrent, recuperaron las instalaciones.

"Se les invitó a salir. Ellos ya están afuera. Se tomó el control de las puertas y se llamó al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones en las que están las instalaciones", explicó y añadió que continuarán las mesas de diálogo con los estudiantes.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que la ocupación tuviera relación con las demandas estudiantiles y recordó que existen investigaciones sobre un presunto financiamiento a algunos de los ocupantes.

"Aquí presentamos en alguna ocasión como estos jóvenes recibían recursos, dinero (...) Entonces, no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal Once por tanto tiempo", afirmó.

La mandataria señaló que Canal Once nunca dejó de transmitir porque utilizó instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y anunció un inventario para determinar las afectaciones al inmueble y al acervo, además de continuar las carpetas de investigación.

Mientras la televisora aseguró que la recuperación fue pacífica y mantendrá el diálogo con los manifestantes, algunos estudiantes denunciaron haber sido desalojados con empujones y amenazas y afirmaron que no pudieron retirar sus pertenencias antes del operativo.