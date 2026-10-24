Alertan a mexicanos en Francia ante riesgo de violencia

La Embajada de México en Francia pidió seguir las indicaciones de autoridades locales y consultar fuentes oficiales para conocer la evolución de las protestas

El Gobierno de México alertó este viernes a sus ciudadanos que se encuentran en Francia sobre el riesgo de que las manifestaciones previstas para este fin de semana en ese país deriven "en episodios de violencia, vandalismo, robos y saqueos", por lo que recomendó extremar precauciones y mantenerse informados.

A través de un aviso difundido en redes sociales, la Embajada de México en Francia pidió a los connacionales seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar fuentes oficiales para conocer la evolución de las protestas.

La representación diplomática también recomendó verificar posibles toques de queda, cierres y restricciones de movilidad, así como comprobar el funcionamiento del transporte público antes de realizar desplazamientos.

La advertencia se produce ante una nueva jornada de movilizaciones prevista para este sábado en Francia, donde las autoridades anunciaron un refuerzo en la seguridad tras la ola de disturbios registrados durante las protestas del pasado 17 de octubre.

El Ministerio del Interior francés informó este viernes que reforzará los controles y los dispositivos policiales para prevenir nuevos episodios de violencia y saqueos, además de contemplar restricciones a manifestaciones en zonas consideradas de riesgo.

El pasado fin de semana, decenas de miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades francesas para protestar contra el deterioro del sistema educativo, la precariedad laboral, la inflación y el elevado costo de la vida.

Las movilizaciones derivaron en episodios de violencia, con ataques a edificios públicos y saqueos y actos vandálicos contra establecimientos comerciales.

La Embajada mexicana señaló que su sección consular permanece atenta a la situación y puso a disposición de los ciudadanos el número de emergencia +33613535574.

Asimismo, recordó que en Francia los números de emergencia son el 17 para la Policía, el 18 para los bomberos y el 15 para las urgencias médicas.