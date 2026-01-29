Alerta Sanitaria: Retiran leche en polvo para bebés por contami

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó sobre el retiro preventivo del mercado de diversas fórmulas para lactantes y alimentos para niños de corta edad comercializadas en México por la empresa SANULAC NUTRICIÓN MÉXICO, S. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos retirados son importados de Francia y pertenecen a las marcas:

ALULA® GOLD PREMIUM 1, 2 y 3

ALULA® GOLD COMFORT KID PREMIUM

ALULA® GOLD COMFORT PREMIUM

El retiro se realiza como medida preventiva, luego de que se detectara la posible contaminación con cereulida, una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus, en uno de los ingredientes utilizados en la elaboración de estos productos.

Recomendaciones a la población

COFEPRIS exhorta a madres, padres y cuidadores a:

No adquirir ni consumir los productos mencionados que correspondan a los lotes y fechas de caducidad señalados por la autoridad sanitaria.

En caso de haberlos adquirido, suspender su uso de inmediato y consultar a un profesional de la salud.

Considerar que el retiro se limita exclusivamente a los productos y lotes específicos previamente indicados.

Indicaciones para distribuidores y comercios

A distribuidores, tiendas de autoservicio y farmacias, la COFEPRIS solicita:

Suspender la comercialización de los productos afectados.

Retirarlos del piso de venta.

Notificar a la autoridad sanitaria al correo electrónico: alertas@cofepris.gob.mx.

Seguimiento sanitario

La COFEPRIS informó que mantendrá las acciones de control sanitario y dará aviso oportuno a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud derivados de productos que no cumplan con la legislación sanitaria vigente.

