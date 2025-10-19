Alerta por incremento del Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió este sábado una alerta preventiva por el aumento en los niveles del Río Pánuco

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió este sábado una alerta preventiva por el aumento en los niveles del Río Pánuco, que podría afectar zonas de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal, así como identificar rutas de evacuación y refugios temporales, evitar cruzar puentes o caminos inundados, y tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos y medicamentos.

En caso de emergencia, la CNPC indicó comunicarse al 911 o a la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente, recordando que estas medidas buscan reducir riesgos en comunidades cercanas al río.