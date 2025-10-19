Alerta por incremento del Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió este sábado una alerta preventiva por el aumento en los niveles del Río Pánuco, que podría afectar zonas de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal, así como identificar rutas de evacuación y refugios temporales, evitar cruzar puentes o caminos inundados, y tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos y medicamentos.
En caso de emergencia, la CNPC indicó comunicarse al 911 o a la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente, recordando que estas medidas buscan reducir riesgos en comunidades cercanas al río.