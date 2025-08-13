Alega senadora suplente tener fuero para evitar alcoholímetro

Por: Esmeralda Valdez 11 Agosto 2025

La senadora suplente de Morena, Nataly Chávez García, fue detenida en un alcoholímetro; habría intentado evadir la sanción alegando que tiene fuero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La senadora suplente de Morena, Nataly Chávez García, fue detenida en un operativo de alcoholímetro en Oaxaca y según reportes, la funcionaria habría intentado evadir la sanción alegando que su cargo le otorgaba fuero constitucional. Al momento de realizar la prueba, la senadora suplente, que ocupa el lugar de la legisladora Luisa G. Córdova, presuntamente se negó a cooperar. Su principal argumento, según testigos, fue que gozaba de fuero constitucional, una protección que, a su juicio, la eximía de cumplir con la normativa vial. “Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, somos gente que tenemos fuero… porque yo soy senadora, soy suplente, pero soy senadora, a fin de cuentas soy senadora y votaron por mí. Tenemos ciertas restricciones, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo, somos senadores”, dijo en el video que se viralizó en redes sociales. ¿Qué es el fuero? El fuero constitucional es una protección legal otorgada a ciertos funcionarios para evitar que sean procesados judicialmente por delitos o faltas durante el ejercicio de sus funciones. Su objetivo principal es asegurar que los legisladores y otros servidores públicos puedan desempeñar sus labores sin ser objeto de alguna persecución política. Sin embargo, el fuero no es una “licencia para delinquir”. No exime a los funcionarios de sus responsabilidades ciudadanas, como respetar las leyes de tránsito.