Alcanza programa federal 250,000 viviendas contratadas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alcanzó la contratación de 250,00 viviendas dentro del programa Vivienda para el Bienestar.

Estas construcciones forman parte de 217 conjuntos habitacionales distribuidos en 30 entidades del país y representan ya más del 20% de la meta sexenal de edificar un total de 1 millón 200 mil hogares.

De acuerdo con el Instituto, los estados que concentran el mayor número de viviendas contratadas son Veracruz, con 42,260 casas; Tamaulipas, con 34,662; Yucatán, con 28,474; Tabasco, con 26,034; Sinaloa, con 16,151; y Quintana Roo, con 13,104 viviendas.

Además, se prevé que antes de concluir el año la cifra supere las 300,000 unidades, lo que significaría un avance cercano al 25% de la meta planteada para el sexenio.

Las viviendas contempladas en el programa tendrán al menos 60 metros cuadrados y estarán diseñadas para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Incluirán dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo, área de servicio y zonas verdes y de esparcimiento, además de acceso garantizado a servicios básicos como luz, agua y drenaje.

Asimismo, estarán ubicadas en zonas cercanas a escuelas, hospitales, centros laborales y transporte público, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de vida.

Para acceder a estas viviendas, los derechohabientes deberán cumplir con tres requisitos: contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit.

El Instituto destacó que, gracias a la política de vivienda y a la coordinación con estados y municipios y al fortalecimiento financiero del organismo, las nuevas viviendas tendrán un costo promedio de $600,000 pesos, considerablemente menor al del mercado, lo que las hace accesibles para los trabajadores de menores ingresos.

“El Infonavit llamó a sus derechohabientes a mantener actualizada su información de contacto en la plataforma Mi Cuenta Infonavit o acudir a los Centros de Servicio Infonavit, donde también podrán conocer la oferta disponible y programar visitas a los nuevos desarrollos habitacionales”, dijo el organismo en un comunicado.