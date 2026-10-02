Alcanza huracán Rachel categoría 3 al sur de Baja California Sur

Autoridades federales alertaron a la población ante el pronóstico de que el fenómeno climático pueda escalar a nivel cuatro pronto.

Se intensificó rápidamente el huracán Rachel al sur de Baja California Sur, a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, registrando vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h, con pronósticos de que pueda escalar a categoría 4 durante las primeras horas de este viernes 2 de octubre.

El centro del ciclón se localiza a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, desplazándose hacia el oeste a 6 km/h con una presión mínima central de 950 hPa.

De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, al alcanzar la categoría 4, sus vientos sostendrán velocidades de 215 km/h con rachas que llegarán a los 260 km/h mientras se ubique aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

Actualmente, sus potentes bandas nubosas generan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en el sur de Baja California Sur y en las regiones centro y sur de Sinaloa, además de precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm en la franja oeste de Nayarit y Jalisco.

El fenómeno ocasiona también rachas de viento de 60 a 70 km/h en la península surcaliforniana y de 40 a 60 km/h en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, acompañadas de oleaje elevado de 4.0 a 6.0 metros de altura en Baja California Sur y de 3.0 a 4.0 metros en los litorales vecinos.

Por ello, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil reiteraron el llamado a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones ante el paulatino fortalecimiento del sistema.