Alcanza el huracán Vance la categoría 2 frente a costas del país

El ciclón provocará lluvias intensas y alto oleaje en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

El ciclón Vance se fortaleció este viernes rápidamente y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza al sur de las costas de Guerrero, en el Pacífico mexicano, lo que ha encendido las alertas de protección civil ante las intensas precipitaciones y el alto oleaje previstos para la región sur y occidente del país.

Esta es su trayectoria

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 15:00 horas (21:00 GMT), el meteoro se localizaba a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vance mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, acompañado por vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 205 kilómetros por hora.

Los pronósticos oficiales apuntan a que el sistema continuará ganando fuerza en las próximas horas, por lo que podría escalar a huracán de categoría 3 durante las primeras horas del sábado, manteniéndose —hasta el momento— sobre aguas abiertas del océano Pacífico sin tocar tierra firme mexicana.

Estos serían sus efectos

Debido a su amplia circulación, el SMN pronostica:

Lluvias fuertes en los estados de Michoacán y Guerrero.

en los estados de Michoacán y Guerrero. Chubascos en Oaxaca.

en Oaxaca. Oleaje elevado de hasta tres metros de altura en las costas de Guerrero.

Ante este panorama, las autoridades federales y estatales hicieron un llamado enérgico a la población ubicada en las zonas de riesgo de los estados afectados a extremar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir puntualmente las recomendaciones de Protección Civil.

Memoria de impacto

La evolución de Vance ocurre en una región que guarda antecedentes recientes de graves afectaciones por ciclones tropicales de gran intensidad. En octubre de 2023, la costa guerrerense sufrió el impacto devastador del huracán Otis como categoría 5, mientras que el 23 de septiembre de 2024, el huracán John ingresó por el municipio de Marquelia como categoría 3.

En el marco de la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico —la cual inició el 15 de mayo y concluirá el próximo 30 de noviembre—, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra un acumulado de 20 ciclones.

Dicho balance comprende 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho huracanes mayores de categorías 3 a 5. Con este último registro, los huracanes intensos han superado la perspectiva inicial de cinco eventos previstos por las autoridades, situándose el total de sistemas dentro del rango estimado de entre 18 y 21 ciclones para el cierre de la temporada.