Alcalde provoca cortocircuito durante arranque de obra en Morelos

El presidente municipal intentó dar el primer golpe simbólico para iniciar una obra pública de agua potable. Sin embargo, arriesgo a los asistentes del evento

El alcalde del municipio Emiliano Zapata, Santos Tavarez García, provocó un accidente durante el arranque de obra programado el pasado miércoles, en el estado de Morelos.

A través de redes sociales se difundió el momento en el que el edil subió a la retroexcavadora para dar el primer golpe simbólico de una obra pública, la cual contempla la instalación de una tubería de agua potable en beneficio de los vecinos del municipio.

Sin embargo, al mover las palancas, el brazo de la retroexcavadora giró hacia la izquierda de forma brusca, ocasionando que un poste de Comisión Federal de Electricidad fuese derribado.

La caída de la estructura provocó que el transformador de alta tensión se impactara contra el suelo, lo que generó un cortocircuito y pánico entre los asistentes.

Horas después, el presidente municipal describió lo ocurrido y afirmó que el poste se encontraba en malas condiciones.