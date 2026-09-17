Alcalde Isaac Rodríguez es procesado por posesión de armas

Fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores, equipo táctico, 11 vehículos, un dron y dispositivos para bloquear comunicaciones

Un juez federal vinculó a proceso al presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, y a otras ocho personas detenidas durante una serie de operativos relacionados con una investigación sobre robo de transporte de carga en la carretera Puebla-Veracruz.

El alcalde fue procesado por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. El juzgador le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Operativo dejó nueve personas detenidas

La captura ocurrió el 7 de septiembre, durante un despliegue coordinado entre autoridades federales y estatales en el municipio de Esperanza. La operación incluyó cinco intervenciones y la ejecución simultánea de 23 órdenes de cateo en diferentes inmuebles.

Junto con Rodríguez Ochoa fueron procesados Verónica García Ramírez, Efraín Rojas Arcos, Cristian Fernando Sarmiento Serrano y Eduardo Ramos Montiel, quienes también fueron asegurados con armas, cartuchos, cargadores y dosis de diferentes sustancias.

Entre los detenidos se encuentran además Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del presidente municipal.

Contreras Camacho habría ofrecido dinero a los agentes para intentar impedir uno de los cateos, por lo que fue vinculada a proceso por cohecho y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo militar.

Manuel Rodríguez Ochoa fue detenido con un arma, cartuchos, un vehículo y un inhibidor de señal. También quedó sujeto a prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Investigan posible red de protección criminal

Las autoridades relacionan el caso con una presunta organización dedicada al robo de transporte de carga, extorsiones y secuestros en la carretera Puebla-Veracruz.

Las investigaciones buscan establecer si existía una red de protección que facilitaba las actividades delictivas mediante vigilancia en carreteras, bloqueos para impedir el ingreso de las autoridades, inhibidores de señal y posibles filtraciones sobre operativos de seguridad.

Durante el despliegue completo fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores, equipo táctico, 11 vehículos, un dron y dispositivos para bloquear comunicaciones. También fue localizada una bodega presuntamente utilizada para descargar o almacenar mercancía robada.

Estas cantidades corresponden al conjunto de los cateos realizados y no exclusivamente a los objetos encontrados con el alcalde.

Fiscalía tendrá dos meses para ampliar investigación

Entre los demás procesados se encuentran Melesio Castillo González, detenido presuntamente con armas largas, cargadores, cartuchos, ropa táctica, un dron, inhibidores de señal y placas vehiculares, así como José Alfredo Zúñiga Hernández, alias “El Maestro”, acusado por delitos relacionados con armas, municiones y sustancias ilícitas.

Aunque la investigación general contempla posibles vínculos con una organización dedicada a diversos delitos en carretera, las imputaciones formalmente divulgadas contra Isaac Rodríguez Ochoa corresponden a portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. El alcalde y los demás imputados deberán ser considerados inocentes mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.