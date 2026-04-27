Alcalde de Tlalnepantla es detenido por abuso sexual

El presidente municipal de Tlalnepantla fue sorprendido con un menor en Morelos; será presentado ante un juez en las próximas horas

El presidente municipal de Tlalnepantla, Jorge Armando "N" fue detenido por presunto delito de abuso sexual en contra de un menor de edad en el municipio de Tlayacapan, Morelos.

Autoridades señalaron que el alcalde fue detenido sobre la carretera Yaute-Tlayaca a la altura del kilómetro 10, en el puente Pantitlán.

Agentes de la policía municipal fueron los encargados de llevar a cabo su detención inmediata, tras ser encontrado realizando actos sexuales con un menor de edad, por lo que fue trasladado de manera inmediata a la comandancia de la Torre XXI.

Trascendió que el alcalde será trasladado a un penal para ser puesto a disposición de un juez en las próximas horas, quien determinará su situación jurídica.

Debido a la gravedad de los cargos, el funcionario podría enfrentar la destitución inmediata de su cargo, por lo que se espera que durante la sesión del cabildo pactada para el próximo lunes, se defina quién asumirá la presidencia municipal.

¿Quién es Jorge Armando, alcalde detenido por presunto abuso sexual?

Jorge Armando "N" es abogado y servidor público en el estado de Morelos, particularmente en el municipio de Totolapan.

Antes de consolidarse como una figura de liderazgo político, desarrolló gran parte de su labor profesional en el ámbito legal.

Su conocimiento de la normativa local le permitió desempeñarse como asesor jurídico dentro de la sindicatura municipal, un rol fundamental para la transparencia y la legalidad de los actos gubernamentales en la región.

Durante el proceso electoral de 2024, Genaro Rubio encabezó la propuesta del Partido Encuentro Solidario (PES) para la presidencia municipal de Totolapan.

Su campaña se centró en temas de alta sensibilidad social, tales como la profesionalización de la seguridad pública y el fortalecimiento del sistema educativo regional.