Alcalde de Metepec obtiene prórroga para su defensa

Un juez otorgó 144 horas al alcalde de Metepec, Fernando Flores, para preparar su defensa antes de resolver si será vinculado a proceso

El alcalde de Metepec, Fernando Flores, obtuvo una prórroga de 144 horas para preparar su defensa antes de que un juez determine si será vinculado a proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones.

La decisión fue tomada tras una audiencia que se prolongó por más de siete horas en los juzgados del penal de Santiaguito, en el Estado de México.

El proceso se reanudará el próximo 8 de julio, cuando se definirá si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Continuará al frente del Ayuntamiento

Mientras se resuelve su situación jurídica, Fernando Flores permanecerá como alcalde de Metepec. Al concluir la audiencia, descartó solicitar licencia al cargo y afirmó que continuará desempeñando sus funciones.

"Claro que sí. No pido licencia, sigo siendo alcalde de Metepec. Soy inocente", declaró ante los medios de comunicación.

Aunque seguirá en funciones, el juez estableció diversas medidas cautelares durante el desarrollo del proceso.

Entre ellas, el alcalde deberá presentarse a firmar ante la autoridad judicial durante los primeros cinco días de cada mes. Además, tendrá prohibido ingresar al Club Deportivo La Asunción, sitio donde ocurrieron los hechos investigados.

También se le ordenó no acercarse ni mantener contacto con las presuntas víctimas ni con los testigos relacionados con el caso.

El edil aseguró que estas restricciones no afectarán el desempeño de sus responsabilidades al frente del gobierno municipal.

La investigación se originó por un conflicto en un club deportivo

La carpeta de investigación deriva de un incidente registrado el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, inmueble que desde hace varios años mantiene una disputa entre grupos de accionistas por el control y la administración de sus instalaciones.

De acuerdo con las denuncias presentadas por accionistas, el alcalde ingresó al club acompañado por personal de seguridad y otros colaboradores, situación que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Videos difundidos en redes sociales mostraron parte de lo ocurrido durante esa confrontación y generaron polémica en la entidad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos elementos de prueba, entre ellos testimonios y material videográfico relacionado con los hechos.

Según la Fiscalía, algunos testimonios refieren presuntas amenazas e intimidaciones posteriores al incidente. Además, sostuvo que al menos cuatro elementos de la Policía Municipal de Metepec habrían acompañado al alcalde y portaban armamento oficial mientras se encontraban bajo su mando.