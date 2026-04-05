Alcalde de Cuautla denuncia amenazas ante la FGR

El alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras recibir amenazas

El alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras recibir amenazas por parte de grupos criminales.

El edil rechazó los señalamientos difundidos en su contra y aseguró que no permitirá que se dañe su imagen ni su trabajo, al reiterar que su prioridad es devolver la seguridad y tranquilidad al municipio.

En días recientes, un grupo criminal difundió un video en el que acusa al presidente municipal de presuntos vínculos con organizaciones rivales.

Ante ello, Jesús Corona desmintió categóricamente dichas versiones.

“Yo no voy a aceptar que me estén involucrando, yo he demostrado trabajo… Hay personas que porque no les dan nos empiezan a tirar”, declaró ante medios de comunicación.

Ayuntamiento respalda al edil

El Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado en el que refrendó su compromiso con la transparencia y aseguró que colaborará en cualquier proceso de investigación.

“Se facilitará cualquier proceso que permita esclarecer estos hechos y deslindar responsabilidades ante los señalamientos vertidos en dichos materiales”, indicó la administración municipal.

El gobierno municipal subrayó que no dará marcha atrás en sus funciones ni permitirá que las amenazas de grupos delictivos frenen su agenda de trabajo.

Finalmente, reiteró que continuará con las acciones enfocadas en fortalecer la seguridad en el municipio, pese a los intentos de intimidación.