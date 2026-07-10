Alarma a automovilistas francotirador en Vía Atlixcáyotl, Puebla

Una importante vialidad en la ciudad de Puebla ha sido de escenario de ataques a balazos por un supuesto francotirador que no ha sido identificado ni detenido

Una serie de ataques a balazos han provocado alerta entre habitantes de Puebla, perpetrados por un presunto francotirador anónimo.

Desde enero de 2026 se han contabilizado 12 casos en donde un desconocido dispara su arma de fuego al azar, siendo la Vía Atlixcáyotl, una de las avenidas más importante de la ciudad, el escenario de estos eventos.

Hasta el momento las autoridades no han podido detener al presunto responsable.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, informó el pasado 26 de junio que se mantiene un operativo preventivo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Mantenemos un operativo preventivo en la Vía Atlixcáyotl para proteger a las y los ciudadanos y fortalecer la vigilancia”. “Frente a la desinformación: hechos, coordinación y trabajo permanente por la tranquilidad de las familias poblanas”, publicó el mandatario en redes sociales.

Mantenemos un operativo preventivo en la Vía Atlixcáyotl para proteger a las y los ciudadanos y fortalecer la vigilancia. 🚨🚔👮🏻



Frente a la desinformación: hechos, coordinación y trabajo permanente por la tranquilidad de las familias poblanas.☝🏻🧑‍🧑‍🧒‍🧒 pic.twitter.com/eiflaAOqT5 — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) June 26, 2026

¿Quiénes han sido sus víctimas?

La primera víctima se trató de un menor de ocho años que recibió un impacto de bala cuando viajaba en la parte trasera de una camioneta que era conducida por su madre, el pasado 10 de enero de este año.

La bala atravesó el cristal de la unidad y quedó incrustada en su mandíbula. Logró sobrevivir tras ser atendido de urgencia en un hospital.

Otros automovilistas e incluso un motociclista han sufrido atentados, sin reportarse personas heridas, pero sí daños a los vehículos.

Modo de operar

Presuntamente elige a sus víctimas al azar al momento en que circulan por la mencionada vialidad, según ha trascendido utiliza una pistola calibre 9 milímetros y en ocasiones un arma de diábolos.

Viaja a bordo de un auto el cual estaciona, baja la ventanilla y realiza los disparos, generalmente en la puerta del conductor.

Idamis Pastor Betancourt, fiscal General de Puebla, informó que el tirador suma siete denuncias en su contra.

La Vía Atlixcáyotl se extiende por 3.2 kilómetros, en donde se ubican plazas comerciales, fraccionamientos, así como una universidad privada.