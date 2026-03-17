Ajustan versión sobre origen de hidrocarburo en Veracruz

La gobernadora, Rocío Nahle precisó que el crudo detectado no fluye activamente, mientras autoridades federales continúan investigando su procedencia

Este lunes, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, se rectificó sobre sus declaraciones iniciales en torno al presunto origen del derrame de petróleo, el cual ha afectado costas del estado como las de Tabasco.

Del mismo modo, Nahle García, las autoridades federales continúan investigando la procedencia del chapopote.

Fue el pasado jueves cuando la gobernadora aseguró que dicho derrame fue provocado por una embarcación privada, la cual tenía una concesión para realizar tareas de exploración y explotación que fue otorgada en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.

En este sentido, fue este domingo que la mandataria estatal precisó que la presencia de dicho hidrocarburo se trata de “una mancha” y no algo que “esté fluyendo”, y que se extendió hacia las costas de Veracruz debido a las corrientes marítimas, pero impactó en primera instancia en playas del municipio de Pajapan, al sur de la entidad.

Nahle García explicó que la Secretaría de Marina es la encargada del cuidado de los mares y que la dependencia cuenta con embarcaciones con radares y satélites para determinar el punto exacto del derrame.

Asimismo, declaró que actualmente las playas de Veracruz están limpias, luego de que se realizaron diversas tareas con dependencias federales y habitantes de las zonas afectadas, para recoger todos los residuos de hidrocarburos que llegaron a las costas.

Por último, aseguró que las autoridades se mantienen en alerta en caso de que haya nuevas detecciones del combustible en las costas, para que se pueda atender de manera inmediata y para su limpieza.

Por otro lado, en un comunicado conjunto firmado por la Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otras dependencias federales, se señala que se continúa en búsqueda del origen del derrame para emprender las sanciones correspondientes con la ley.

Asimismo, la ASEA envió solicitudes de información a diversas empresas del sector hidrocarburos, con el objetivo de determinar si algún evento operativo pudo ocasionar el arribo de hidrocarburo detectado en la zona.