Ajusta INE salarios de consejeros y elimina prestaciones

El INE ajustó las remuneraciones de las consejerías al nuevo límite legal y retiró recursos para seguros médicos y fondos de retiro en su presupuesto de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) ajustó los salarios de sus nueve consejerías al nuevo tope legal y eliminó de su proyecto de presupuesto para 2027 los recursos destinados al seguro de gastos médicos mayores y al fondo de retiro.

La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, explicó que estas modificaciones se contemplaron desde la elaboración del presupuesto y no representan ahorros adicionales para mejorar los sueldos de los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana.

Las consejerías señalaron que todavía no se conoce el impacto definitivo del recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos, debido a que el Congreso analiza reservas para restituir los recursos.

INE revisará proyectos ante recorte presupuestal

Una vez notificado el presupuesto aprobado, el INE determinará qué proyectos pueden aplazarse, sin comprometer las elecciones de 2027.

También aseguró que los 13 mil millones de pesos destinados al proceso electoral se mantendrán y descartó reducir el número de casillas.