AIMMGM busca reactivar la minería y frenar pérdida de empleos

El sector calcula que podrían movilizarse inversiones superiores a 43 mil millones de dólares durante los próximos seis años

La minería mexicana enfrenta el desafío de recuperar la exploración, conservar sus operaciones y generar condiciones que devuelvan certidumbre a trabajadores e inversionistas, señaló Raúl García Reimbert al asumir la presidencia de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

El nuevo dirigente advirtió que la pérdida de empleos en las actividades exploratorias ya afecta a numerosas familias vinculadas con el sector, por lo que llamó a establecer políticas públicas que permitan reactivar proyectos y aprovechar el potencial geológico del país.

García Reimbert encabezará el organismo durante el periodo 2026-2028, con una agenda orientada a fortalecer la coordinación con las autoridades, mejorar las condiciones laborales y promover el desarrollo responsable de la industria.

Exploración, el punto crítico para el futuro minero

La disminución de la exploración representa uno de los principales riesgos para la continuidad de la minería, debido a que esta etapa permite identificar los yacimientos que podrían convertirse en nuevas operaciones durante los próximos años.

La inversión destinada a estas actividades retrocedió 11.5 por ciento durante 2024, una caída que se reflejó en menos campañas de perforación, contratos para proveedores y oportunidades laborales para geólogos, ingenieros y personal técnico.

Ante este escenario, el nuevo presidente de la AIMMGM consideró indispensable ofrecer reglas claras, procedimientos definidos y certidumbre jurídica para recuperar el dinamismo de la industria y atraer capital hacia proyectos de largo plazo.

Además de impulsar nuevas inversiones, planteó garantizar la continuidad de las minas que ya se encuentran en funcionamiento, debido a su importancia para el empleo y la actividad económica de las comunidades donde operan.

Minerales estratégicos abren una oportunidad para México

El llamado ocurre en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda de minerales utilizados en la transición energética, la electromovilidad, la digitalización y la fabricación de tecnologías limpias.

García Reimbert sostuvo que México debe aprovechar sus reservas de minerales y metales estratégicos para fortalecer su desarrollo económico e integrarse con mayor capacidad a las cadenas productivas internacionales.

El sector calcula que podrían movilizarse inversiones superiores a 43 mil millones de dólares durante los próximos seis años, siempre que existan condiciones regulatorias, operativas y de seguridad que permitan desarrollar los proyectos.

De acuerdo con información oficial, aproximadamente 232 mil personas trabajaban en la extracción de minerales metálicos y no metálicos, sin incluir petróleo y gas, durante el primer trimestre de 2026. Del total, 67.5 por ciento contaba con un empleo formal.

Innovación y capacitación formarán parte de la agenda

Durante su gestión, García Reimbert buscará ampliar la colaboración entre las empresas mineras y los distintos órdenes de Gobierno, particularmente en asuntos relacionados con las condiciones de trabajo, el desarrollo tecnológico y la capacitación especializada.

La agenda contempla aumentar la oferta de conferencias, encuentros técnicos y programas de formación, además de fortalecer los convenios en materia de innovación y abrir nuevos espacios para empresas, contratistas, proveedores, asesores y profesionistas.

También se impulsará una comunicación más cercana con las comunidades y una mayor difusión de las prácticas de minería responsable, con el propósito de atender los desafíos sociales y ambientales asociados con la actividad.

La dirigencia anterior mantuvo durante el periodo 2024-2026 conversaciones con autoridades sobre acceso al agua, desarrollo sustentable, protección ambiental, atracción de inversiones y fortalecimiento del marco jurídico. La nueva administración buscará dar continuidad a esos temas, pero con énfasis en reactivar la exploración y evitar una mayor pérdida de empleos especializados.