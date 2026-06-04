AICM pide anticipar llegada por posibles protestas de CNTE

El aeropuerto capitalino alertó sobre posibles manifestaciones en sus inmediaciones y recomendó a los viajeros tomar previsiones

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta dirigida a los pasajeros con vuelos programados para este miércoles, ante la posibilidad de que se registren manifestaciones en las inmediaciones de sus terminales, situación que podría afectar los accesos y los tiempos de traslado.

A través de sus redes sociales, la terminal aérea recomendó a los usuarios adelantar su llegada al aeropuerto y acudir únicamente con los acompañantes indispensables para evitar complicaciones derivadas de posibles bloqueos o congestionamientos viales.

La advertencia se produce en medio de una jornada de movilizaciones convocadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen protestas en distintos puntos de la capital del país.

#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos adelantar tu llegada al aeropuerto y en lo posible, asistir solo con los acompañantes necesarios. Se ha anunciado la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

Prevén afectaciones en accesos al aeropuerto

En el mensaje difundido por el AICM, las autoridades aeroportuarias señalaron que existe la posibilidad de que las manifestaciones impacten el acceso a las terminales 1 y 2, por lo que pidieron a los viajeros planificar con anticipación sus traslados.

La recomendación busca reducir el riesgo de que los pasajeros enfrenten contratiempos para documentar equipaje, realizar trámites de abordaje o llegar a tiempo a sus vuelos.

Hasta el momento, el aeropuerto no ha reportado cierres en sus instalaciones ni interrupciones en las operaciones aéreas.

Las previsiones de afectaciones coinciden con una nueva jornada de protestas encabezadas por integrantes de la CNTE, quienes han intensificado sus acciones en la Ciudad de México durante los últimos días.

Un día antes, las movilizaciones provocaron cierres en importantes vialidades de la capital, entre ellas Paseo de la Reforma y Circuito Interior, generando complicaciones para miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Los docentes han advertido que continuarán con las protestas mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas laborales y salariales.

Refuerzan vigilancia en inmediaciones

De acuerdo con reportes difundidos por usuarios en redes sociales, el AICM desplegó elementos de seguridad sobre la avenida Carlos León y otros puntos cercanos a las instalaciones aeroportuarias ante el posible arribo de contingentes de manifestantes.

La presencia policial tiene como objetivo mantener el orden y facilitar la movilidad de pasajeros y trabajadores en caso de que se registren concentraciones o bloqueos en la zona.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron el llamado a mantenerse atentos a la información oficial y considerar tiempos adicionales de traslado para evitar contratiempos.