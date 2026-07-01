AICM opera con una sola pista por lluvias persistentes

El AICM restringió temporalmente sus operaciones a una sola pista debido a las lluvias, lo que ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que restringió temporalmente sus operaciones a una sola pista debido a las lluvias persistentes registradas en la zona aeroportuaria, con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

La terminal aérea detalló que los aterrizajes y despegues se realizan únicamente en la pista 05 Izquierda/23 Derecha, mientras se mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas para determinar cuándo será posible reanudar el uso simultáneo de ambas pistas.

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Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

El aeropuerto estimó que la operación normal podría restablecerse aproximadamente una hora después del anuncio emitido a las 08:43 horas, aunque aclaró que la decisión dependerá de la evolución de las precipitaciones.

Reportan retrasos y cancelaciones

Ante esta situación, el AICM recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estatus de sus vuelos para conocer posibles modificaciones en sus itinerarios.

De acuerdo con la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware, hasta el momento se registraban 30 operaciones con retraso y tres vuelos cancelados.

Entre las aerolíneas con operaciones afectadas se encontraban Aeroméxico, con 11 vuelos demorados; Aeroméxico Connect, con 12; además de Volaris, que reportaba dos vuelos con retrasos, entre otras compañías.

Para este martes, el aeropuerto capitalino tenía programadas 807 operaciones, de las cuales 402 correspondían a salidas y 405 a llegadas.

Protección Civil mantiene alertas por lluvias

La restricción en las operaciones coincide con las alertas emitidas por el Gobierno de la Ciudad de México debido a las condiciones meteorológicas.

Las autoridades activaron la Alerta Naranja en la alcaldía Gustavo A. Madero por pronóstico de lluvias fuertes, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil declaró Alerta Amarilla en varias demarcaciones, incluida Venustiano Carranza, donde se ubica el aeropuerto.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, afectaciones a la movilidad y otros riesgos, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial y recordaron que cualquier emergencia puede reportarse al número 911.