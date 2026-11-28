El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. Conoce cuánto te corresponde, qué parte está libre de ISR y qué hacer si no lo recibes

El pago del aguinaldo 2026 es un derecho de las personas trabajadoras en México y una obligación para los empleadores. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta prestación debe entregarse antes del 20 de diciembre, por lo que este año la fecha límite será el sábado 19 de diciembre.

El aguinaldo representa un ingreso adicional al salario habitual que puede utilizarse para cubrir gastos de fin de año, pagar deudas o fortalecer el ahorro. Su entrega no depende de la decisión de las empresas y tampoco puede sustituirse por otras prestaciones.

¿Cuál es el último día para pagar el aguinaldo en 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Debido a que en 2026 el 20 de diciembre será domingo, los empleadores deberán cumplir con esta obligación a más tardar el sábado 19. El pago no puede aplazarse para después de esa fecha.

La disposición aplica a quienes mantienen una relación laboral subordinada regida por la LFT, sin importar su antigüedad o modalidad de contratación.

¿Cuánto dinero te corresponde de aguinaldo?

El monto mínimo establecido por la legislación equivale a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante todo el año. La cantidad puede variar según el tiempo que cada persona haya laborado durante 2026.

Un año completo: corresponde un mínimo de 15 días de salario.

corresponde un mínimo de 15 días de salario. Menos de un año: se debe entregar la parte proporcional al tiempo trabajado.

se debe entregar la parte proporcional al tiempo trabajado. Relación laboral concluida: si la persona dejó de trabajar antes de diciembre, conserva el derecho a recibir el aguinaldo proporcional generado, el cual debe incluirse en su finiquito o liquidación.

Para calcular la parte proporcional, se toma como referencia el aguinaldo anual que correspondería y se ajusta conforme a los días efectivamente laborados.

La prestación debe pagarse en moneda de curso legal. Puede entregarse en efectivo o mediante depósito, transferencia u otro medio electrónico con el consentimiento de la persona trabajadora; no puede sustituirse por mercancías, vales de despensa o tarjetas de regalo.

¿Cuánto está exento de impuestos el aguinaldo 2026?

El aguinaldo tiene un tratamiento fiscal especial. La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla una exención de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que el monto exento equivale a 3 mil 519.30 pesos.

Cuando el aguinaldo supera esa cantidad, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se calcula sobre la parte que excede el límite exento, no sobre la totalidad de la prestación.

¿Qué pasa si tu patrón no paga el aguinaldo a tiempo?

Los empleadores que no entreguen el aguinaldo, lo paguen de manera incompleta o incumplan con el plazo establecido pueden hacerse acreedores a sanciones económicas.

El artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo contempla multas de 50 a 5 mil UMA por violaciones a las disposiciones laborales que no tengan una sanción específica prevista en la legislación.

Las personas trabajadoras cuentan con un plazo de un año para reclamar el pago cuando no lo reciban o se les entregue de manera incompleta. La PROFEDET señala que este periodo se cuenta a partir del 20 de diciembre.

¿Dónde puedes reclamar si no recibes tu aguinaldo?

Si el empleador no cumple con esta obligación, las personas afectadas pueden solicitar orientación y asesoría gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que brinda acompañamiento para hacer valer sus derechos.

También pueden acudir a los Centros de Conciliación Laboral que correspondan, según la competencia de su relación de trabajo, para iniciar el procedimiento correspondiente.

El aguinaldo es una prestación irrenunciable para quienes tienen una relación laboral subordinada. Por ello, las empresas deben cubrirlo dentro del plazo legal, sin condicionarlo a la situación económica del negocio ni a la permanencia del trabajador hasta diciembre.