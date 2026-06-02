Águilas Aztecas engalanan aniversario de Puerto Vallarta

La Fuerza Aérea Mexicana realizó una exhibición acrobática con siete aeronaves T-6C Texan durante los festejos por el aniversario de Puerto Vallarta

La Fuerza Aérea Mexicana protagonizó una espectacular exhibición aérea en Puerto Vallarta, Jalisco, como parte de las celebraciones por el 108 aniversario de la creación del municipio y el 58 aniversario de su elevación a ciudad.

La demostración estuvo a cargo de la Escuadrilla Acrobática Águilas Aztecas, perteneciente al Escuadrón Aéreo 402, que ofreció un despliegue de maniobras de alta precisión ante miles de asistentes reunidos en el malecón de este destino turístico.

✈️🇲🇽 Las aeronaves T-6C Texan II del equipo acrobático “Águilas Aztecas” impresionaron este día al surcar los cielos de Puerto Vallarta, Jalisco, demostrando precisión, disciplina y orgullo mexicano.#FuerzaAéreaMx #ÁguilasAztecas #PuertoVallarta #Jalisco #HéroesMexicanos pic.twitter.com/rg4DalHKdv — Héroes de México GN (@Covamex1999) June 1, 2026

Miles presencian el espectáculo aéreo

Familias vallartenses, así como visitantes nacionales y extranjeros, se congregaron en el emblemático paseo costero para observar la presentación de las aeronaves militares, que surcaron el cielo con diversas figuras acrobáticas y vuelos coordinados.

La exhibición se realizó la tarde del 31 de mayo y formó parte de las actividades conmemorativas organizadas por autoridades civiles y militares para celebrar una fecha significativa en la historia del municipio.

La demostración fue ejecutada por doce pilotos militares a bordo de siete aeronaves modelo T-6C Texan, utilizadas por la Fuerza Aérea Mexicana para labores de entrenamiento avanzado y formación de pilotos.

Durante la presentación, los integrantes de la escuadrilla realizaron maniobras sincronizadas que pusieron de manifiesto su preparación técnica, capacidad operativa y dominio del vuelo de precisión.

Los asistentes respondieron con aplausos y muestras de entusiasmo ante cada una de las figuras realizadas en el cielo de Puerto Vallarta.

Reconocen disciplina y preparación militar

Autoridades militares destacaron que este tipo de demostraciones permiten mostrar el nivel de adiestramiento, disciplina y profesionalismo que caracteriza al personal de la Fuerza Aérea Mexicana.

Asimismo, señalaron que las maniobras ejecutadas reflejan las habilidades y destrezas adquiridas por los pilotos a través de una constante preparación y capacitación especializada.

La presentación también buscó fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía mediante actividades de carácter cívico y recreativo.

El acto protocolario fue encabezado por el General de Brigada de Estado Mayor Isaac Bravo López, comandante de la 41 Zona Militar, acompañado por autoridades estatales y municipales que participaron en los festejos oficiales.

Durante la ceremonia se destacó la relevancia histórica de Puerto Vallarta y su crecimiento como uno de los principales destinos turísticos de México.

La jornada concluyó con una postal inolvidable sobre la bahía vallartense, donde las aeronaves militares ofrecieron un espectáculo que combinó precisión, velocidad y coordinación, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales atractivos de la celebración.